サウジアラビアのアル・ナセルに所属するコロンビア人FWジョン・ドゥランは、6月末でロシアのゼニト・サンクトペテルブルクへのレンタル移籍期間が終了する。これを受け、あるイタリアのクラブが関心を示している。

同クラブは来季の攻撃陣補強候補として、来夏の獲得を見据え、同選手の状況を注視しているという。

ドゥランは2025年1月、約7700万ユーロの移籍金でアストン・ヴィラからアル・ナセルへ加入。その後、ゼニトへレンタル移籍した。アル・ナセルとの契約は2026年夏まで。

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スペイン紙『AS』によると、ラツィオはアルフレード・ペドゥーラ記者の情報としてレンタル移籍の可能性を問い合わせた。アル・ナセルは今夏適切なオファーがあれば放出も容認する見込みだ。

ドゥランは不安定な時期を経て、現在再び輝きを取り戻そうとしている。ゼニトでの在籍中、得点数も戦術的な影響力も期待ほどではなかった。

さらに、シーズン終了前に合宿離脱を申し出るなどピッチ外での行動も物議を醸し、将来に疑問符が付いている。

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ここ数週間、ガラタサライなど複数クラブが興味を示したが、過去の問題行動を懸念し前向きではない。

最大の障害は依然として高額年俸で、イタリアクラブにとって金銭面が契約の壁となる可能性がある。そこでクラブは他の攻撃的オプションも検討し、 特にアル・ナセル所属のFWとの交渉が決裂した場合の代替として、ミランのメキシコ人FWサンティアゴ・ヒメネスが最有力視されている。