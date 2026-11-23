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シチリアで日曜日に行われたアマチュアサッカーの試合は、退場した背番号10の選手が更衣室から飛び出しナイフを持ってピッチに戻ったため、中止となった。ギャラクティック・パオリーニの選手がアスレティック・パルタンナのスタッフや選手を脅したことを受け、マルサラのポリスポルティーヴォ・ストラザッティに警察が呼ばれた。幸い、負傷者はいなかった。

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ナイフによる脅迫でシチリアの試合が中止

11月22日に行われたパオリーニとパルタンナのテルツァ・カテゴリアの一戦は、退場となったホームチームの司令塔が飛び出しナイフを持って戻ってきたため、ヴィンチェンツォ・ペルニーチェ主審が試合を止めた。『La Sicilia』と『la Repubblica』が報じたところによると、ブルニョーネ通りのポリスポルティーヴォ「M.ディ・ディア」で行われたトラパニ地区の第4節の試合は、終了の笛を迎えられなかった。通常どおり始まった朝の試合は、緊急の対応を要する混乱に陥った。

暴力行為で双方に退場処分

両イタリア紙は、パルタンナが公式チャンネルで共有した説明に基づき、一連の出来事を詳しく伝えている。最初に問題が起きたのは試合中で、パオリーニの背番号10の選手が、アウェーチームのベンチに激しい侮辱の言葉を向けたとされる。

その後、ピッチ上での衝突をきっかけに緊張は急激に高まった。プレーが止まっている間に同じ選手がパルタンナの相手選手を繰り返し蹴った。ペルニーチェ主審はこの選手に直ちにレッドカードを提示。自身の選手を守り、助けるために割って入ったアウェーチームのカランドラ監督にも退場を命じた。しかし、退場した選手は更衣室にとどまらず、武器を持ってピッチに戻った。

首をつかむ行為を受け警察が介入

パルタンナの運営陣の証言によると、武器を持った選手はピッチに再び入ると、カランドラ監督や複数のクラブ関係者、相手選手たちを脅した。この騒動で最も危険だった場面では、片手に飛び出しナイフを握ったまま、アウェーチームの関係者の首をつかんだと報じられている。

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幸い、今回の騒動による負傷者はいなかった。安全に試合を続けることはできないと判断したペルニーチェ主審は、試合を中止した。112番を通じて緊急サービスに連絡が入り、パルタンナの副会長も警察に通報した。警察官はストラザッティ地区の会場に速やかに到着し、その場にいた人々の身元を確認。初期の証言を集め、正式な捜査を開始した。

連盟と司法当局への報告へ

パルタンナは、関係者を守るため、この事件をイタリアサッカー連盟（FIGC）と司法当局の双方に正式に報告する方針をすでに発表している。スポーツ当局は今後、ペルニーチェ主審の試合報告書を確認し、中止となった試合の扱いを決めるとともに、厳しい懲戒処分を科す必要がある。一方、地元警察はマルサラの会場で起きた武器による脅迫について、刑事捜査を続ける。