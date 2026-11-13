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イタリア代表は、UEFAネーションズリーグのグループステージ最終戦に向けた準備で大きな痛手を負った。MFダヴィデ・フラッテージが負傷により、ベルギーとの次戦を欠場することが正式に決まった。ラツィオ所属の同選手は、先日のフランス戦での勝利に大きく貢献したが、治療のためクラブに戻ることになった。

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フラッテージが代表から離脱

イタリア代表は、ベルギーとの重要なネーションズリーグの一戦をフラッテージ抜きで戦わなければならない。ラツィオのMFは、コヴェルチャーノでのイタリア代表合宿を正式に離れた。筋肉に問題があると診断され、日曜日のブリュッセル遠征に参加できなくなったためだ。

フラッテージは木曜夜、サン・シーロで行われたフランス戦で、イタリアの見事な3-1の勝利に重要な役割を果たした。自らゴールを決め、チームが重要な結果を手にするのに貢献した。

グループA1の重要な一戦

イタリアがグループ最終戦を迎えるこの時期の負傷は、ロベルト・マンチーニにとって特に痛手だ。イタリア代表は現在、勝ち点10でネーションズリーグのグループ首位に立つ。2位フランスとは勝ち点で並び、勝ち点9で3位のベルギーとの差はわずか1ポイントだ。フランス相手に圧倒的な戦いを見せた後も、順位は決して安泰ではない。

イタリアはベルギー戦で少なくとも勝ち点1を獲得すれば、大会の準々決勝進出が決まる。しかし、懸かっているのは突破だけではない。日曜夜に勝利すれば、フランスを抑えてグループA1の首位通過が確定する。

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調子を上げるラツィオのフラッテージ

クラブと代表の両方で最近得点を重ねているだけに、フラッテージの不在はチームにとって大きい。MFは夏にラツィオへ移籍して以来、好調を維持。今季のセリエAでは、わずか11試合の出場ですでに4ゴールを記録している。

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代表での成績も印象的で、27歳のフラッテージはイタリア代表として39試合に出場し、10ゴールを挙げている。

悲願のネーションズリーグ初制覇へ

イタリアはネーションズリーグでまだ優勝しておらず、最高成績は2021年と2023年の2大会連続3位だ。昨季の大会では、準々決勝でドイツに2試合合計4-5で敗れる悔しい結果に終わった。それだけに、今回は最後まで勝ち進みたいという思いが一層強い。