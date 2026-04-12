国際サッカー連盟（FIFA）は、2026年ワールドカップからイラン代表が撤退する可能性というシナリオに備え、新たな案を検討している。これは、米国、カナダ、メキシコが共催する次回大会への出場に向け、イタリア代表に希望を与えるものだ。

欧州プレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナにPK戦の末敗れ、世界舞台への復帰の夢が崩れたとはいえ、アズーリには運命を変える最後のチャンスが残されるかもしれない。

来夏に開催される大会への参加をめぐるイラン代表の立場は、イランが遂行している戦争の影響で依然として不透明だ。にもかかわらず、FIFA会長ジャンニ・インファンティーノは、イランが第7組でエジプト、ベルギー、ニュージーランドと同組で出場すると強調している。

本稿執筆時点では、イラン代表は6月16日にニュージーランド戦で大会初戦を迎え、その後カリフォルニアでベルギーと対戦し、続いてシアトルの「ルーメン・フィールド」でエジプトと対戦する予定となっている。

大陸間プレーオフを初導入

FIFAが同代表の試合を米国外へ移すことを拒否したこともあり、イラン代表がワールドカップから撤退を余儀なくされる可能性がある。そうなれば、開幕数週間前に国際連盟は難しい立場に追い込まれる。

しかしFIFAは緊急時のシナリオを準備しているようだ。RMC Sportが英紙「ジ・アスレティック」を引用して報じたところによれば、イランが撤退した場合に備え、例外的な大陸間プレーオフを開催する可能性についてFIFA内部で協議が行われているという。

このプレーオフには、アジアから2チーム、そして本大会未出場の欧州勢から2チームが参加する見込みだ。

世界ランキングを踏まえると、イランの正式な撤退が確認された場合、この想定されるプレーオフにおける欧州枠2つのうち1枠をイタリアが担う可能性はほぼ確実とみられている。

イタリアはボスニア・ヘルツェゴビナに敗れてワールドカップ出場を逃し、2018年、2022年に続いて3大会連続の不出場となった。この惨事により、ジェンナーロ・ガットゥーゾがスタッフを去り、イタリアサッカー連盟会長も辞任に追い込まれた。

また、特例プレーオフにはUAE代表が参加候補となる可能性もある。UAEはイラクに敗れたが、そのイラクは世界プレーオフに進出し、そこから本大会出場を決めた。