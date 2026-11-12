イタリアにも世界級のストライカーがいる。ピオ・エスポジトは早くもトッティと同じく得点を記録。フランス戦での涙、セバスティアーノへのキス、そしてメアッツァとリーバの記録への挑戦

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イタリアが勝利した。その立役者はフランチェスコ・ピオ・エスポジトだ。インテルのFWがフランスを下す原動力となった2得点は、イタリア代表で自身初の1試合2得点であると同時に、代表通算14試合での得点数を9に伸ばすものとなった。しかも、まだ21歳4カ月。記録的な数字だ。

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驚くべきことに、ピオ・エスポジトはすでに、イタリアサッカー界のレジェンドであるフランチェスコ・トッティの代表通算得点に並んだ。トッティは代表で9ゴールを記録したが、58試合を要した。ピオより44試合多い。

インテルでも素晴らしいが、イタリア代表では傑出している。カステッランマーレ出身のストライカーは、イタリア代表での早熟記録を次々と塗り替え、歴代得点ランキングを駆け上がっている。この点取り屋は、代表最初の14試合で少なくとも9ゴールを決めた初の選手となった。ボボ・ヴィエリも上回り、同じ年齢で彼より多くのゴールを挙げていたのは、イタリアサッカー史上、ジュゼッペ・メアッツァだけだ（11ゴール対9ゴール）。

エスポジトはイタリア代表でゴールを量産し、驚異的な得点ペースを誇る。約100分に1ゴールで、2試合に1ゴールを上回るペースだ。サン・シーロでの2得点により、イタリア代表の歴代得点ランキングではトップ50の42位まで浮上した。前述のとおり、すでにトッティに並び、その先にはイタリアサッカー界の名だたる選手たちがいる。すぐ上にいるのはカッサーノとゾラ。14ゴールにはバロテッリ、16ゴールにはトーニとヴィアッリがいる。17ゴールにインモービレ、19ゴールにベッテガとジラルディーノ、20ゴールにパオロ・ロッシ、21ゴールにデ・ロッシが続く。

トップ10入りには、代表通算22ゴールのサンドロ・マッツォーラを超え、さらに23ゴールのヴィエリとグラツィアーニ、25ゴールのバロンチェーリ、インザーギ、アルトベッリを目指す必要がある。トップ5には27ゴールのバッジョとデル・ピエロが入り、表彰台の顔ぶれは数十年にわたって変わっていない。30ゴールのピオラ、33ゴールのメアッツァ、35ゴールのリーヴァだ。エスポジトの9ゴールから「雷鳴」の35ゴールまでは26ゴール差。極めて難しい挑戦だが、試合を重ねるごとに、現実味のある目標になりつつある。

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フランス戦は、ピオにとってさまざまな感情が入り交じる夜となった。ゴール前での鋭さを発揮した最初の得点、兄弟のセバスティアーノがPKを外した悔しさ。そして3-1とするゴールを決めると、セバの失敗とゼニツァで起きたことを思い出し、涙を流した。ボスニアとのプレーオフでは、ピオ自身がPKを失敗していた。今回はメニャンの手が届かず、彼は安堵した。たくましい肩から重荷が下りたのだ。涙を流し、筋肉を誇示し、ホームであるサン・シーロの芝生を滑った。そして、マンチーニ監督にベンチへ下げられていた兄弟にキスをした。

試合後、Raiのインタビューで、自身の数字を恐れてはいない、うれしく思っていると語った。PKについては、自分にはもう一つ責任があった。兄弟の失敗を忘れさせることだと説明した。涙からも分かるように、ゼニツァの記憶までよみがえる苦しい瞬間だった。「一生隠れているわけにはいかなかった」と締めくくった。まさにリーダーの言葉であり、将来を嘱望される選手、そしてイタリア代表の記録を塗り替えようとする選手の言葉だ。