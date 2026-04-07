イタリアとUAEが注目…ワールドカップ出場をめぐるイランの新たな発言

イランのスポーツ大臣、アフマド・ドゥニア・マリー氏（66歳）は本日火曜日、2026年ワールドカップへの代表チームの出場について新たな発言を行った。同大会は6月11日から7月19日にかけて、米国、カナダ、メキシコで開催される予定である。

イランサッカー連盟は、米国とイスラエルによるイランへの攻撃という状況を理由に、ワールドカップのグループステージで予定されている代表チームの3試合を、米国からメキシコへ開催地を変更するよう圧力をかけている。

イランサッカー連盟は先月、試合開催地の変更についてFIFAと協議に入っていると述べていたが、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は先週、イランは予定通り2026年ワールドカップで試合を行うと強調していた。

イラン側の立場

トルコの通信社「アナドル」のインタビューで、ドゥニア・マリー氏は次のように述べた。「米国からメキシコへのイランの試合会場変更をFIFAに要請した件は依然として有効だが、まだ回答は得られていない」。

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同大臣はさらに次のように説明した。「もし申請が承認されれば、イランのワールドカップ出場は確実となる。しかし、FIFAからはまだ何の回答も得られていない」。

また、同大臣は職務への責任について言及し、「スポーツ大臣として、イランサッカー連盟と協力し、代表チームのワールドカップに向けた準備態勢を維持していく。ただし、最終的な決定は閣議で行われる」と述べた。

試合日程

技術的には、イランはワールドカップのグループGの全試合をアメリカ国内で戦うことになっている。ロサンゼルスでニュージーランドとベルギーと対戦し、シアトルでのエジプト戦をもってグループステージを終える予定だ。

一方、ドナルド・トランプ米大統領は先月、イラン代表の米国での試合開催を歓迎すると述べたものの、自身の生命と安全のためには適切ではないかもしれないと付け加えた。その後、トランプ氏は選手に対するいかなる脅威も米国から発せられることはない、と改めて説明した。

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セキュリティ上の課題

ドゥニア・マリー氏は、法的な側面と安全保障の側面について言及して次のように締めくくった。「FIFAの関連規定によれば、開催国は安全保障を確保しなければならない。ワールドカップはまもなく開幕するが、この期間中にその保証を得られるかどうかは疑わしい」。

さらに、「こうした状況下では、米国で開催されるワールドカップにイランが参加できる可能性は極めて低い」と付け加えた。

そして、「しかし、必要な安全保障が確保されれば、イラン政府はワールドカップへの参加について決定を下すだろう」と締めくくった。

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誰が参加するのか？

もしイランが不参加を決定した場合、その代わりに誰が参加するのかという疑問が浮上することになる。

英紙「ザ・サン」によると、過去3回のワールドカップ本大会に出場していないイタリアには、次回のワールドカップに出場する可能性がまだわずかに残されている。

もしイランが正式に辞退すれば、特にプレーオフで予選落ちしたチームの中で最もランキングが高いイタリアに、ワールドカップ出場のチャンスが巡ってくる可能性がある。

『ザ・サン』紙はさらに次のように報じている。「しかし、FIFAは各大陸連盟からの出場チーム数を変更しないよう、イランの代わりに別のアジア代表チームを起用する可能性もある。その場合、イランの代わりに出場する可能性が高いのはUAE代表となるだろう。」

