イタリアでの監督交代：ティヤニ・ノスリンとケネス・テイラーの去就が明らかになる

移籍専門ジャーナリストのマッテオ・モレットとファブリツィオ・ロマーノによると、ジェンナーロ・ガットゥーゾがラツィオの新監督に就任する見込みだ。これにより、オランダ人選手のケネス・テイラーとティジャニ・ノスリンには新しい監督が付き、アタランタのマルテン・デ・ルーンもまた新しい監督の下でプレーすることになる。

ガットゥーゾは、アタランタ新監督マウリツィオ・サッリの後任となる。サッリはラファエレ・パラディーノの後任だ。

今季は9位でヨーロッパ大会出場を逃した。前季もマルコ・バローニ体制で7位にとどまり、2年連続で欧州切符を逃している。

ただし、サッリは最初の任期で2022/23シーズン2位に入り、2000年代最高の成績を残した。

サッリは来季、ヨーロッパリーグ出場権を辛うじて獲得したアタランタを率いる。契約満了が迫るマルテン・デ・ルーンのチームは7位で、来季はカンファレンスリーグに回る。

W杯出場を逃し無所属だったガットゥーゾは、ローマを再び欧州カップ戦へ導く使命を負う。元ACミランのMFで、マルセイユ、ナポリ、ミラン、バレンシアを率いた経験を持つ。

彼はノスリンとテイラーが率いるチームと2年契約を結んだ。