イタリアが敗退してから数時間後、ボスニアが予想外の決断を下した

ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー協会は、イタリアを破って2026年ワールドカップへの出場権を獲得した後、予想外の決定を発表した。

ベリノ・ポリ・スタジアムで行われた試合は1-1の引き分けの末、PK戦を4-1で制し、今夏北米で開催されるワールドカップへの出場権を確保した。

この出場権獲得により、ボスニアは2014年以来となるワールドカップ本大会への出場を果たす。

ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー協会のヴィコ・ゼルコビッチ会長は、今回の試合が行われたスタジアムが、今回のワールドカップを機に国が前進するという決意の一環として取り壊されると発表した。

英紙『ザ・サン』に掲載されたコメントで、同氏は次のように語った。「以前、我々は問題を抱え、経済的利益を十分に活用できなかった。この過ちを繰り返すことはない」

さらに彼は次のように続けた。「我々は真剣な計画を立てているが、ここでは詳細には触れない。ただ、国立競技場の建設については明かしておこう。ゼニツァにある現在のスタジアムは取り壊され、FIFAおよびUEFAのすべての基準を満たす1万8000人収容の新しいスタジアムが建設される。これは将来の世代に残るものとなるだろう」。

ベリノ・ポリ・スタジアムは1万5600人を収容でき、1972年から使用され続けてきた。

40歳のエディン・ジェコを主軸に、ボスニアはカナダ、カタール、スイスと同じグループ入りを確定させた。

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