イタリアがワールドカップ予選で敗退した理由が明らかになった……ボスニア戦前の選手たちへの悲惨な要求！

イタリア代表がボスニア・ヘルツェゴビナにPK戦（1-1、4-1）で敗れ、2026年ワールドカップへの出場権を逃したことで、イタリアサッカー界は史上最も暗い時期の一つを迎えている。これにより、イタリアは2018年、2022年に続き、3大会連続でワールドカップ出場を逃すことになった。

この敗北はイタリアサッカー連盟（FIGC）内に危機を招き、ガブリエレ・グラヴェーナ会長が辞任を表明したのに続き、ジャンルイジ・ブッフォン事務局長、そしてガットゥーゾ監督自身も辞任した。

関連記事：ワールドカップにおけるアラブ諸国の苦闘：エジプトは絶好のポジション、モロッコとサウジアラビアは苦戦、アルジェリアは惨事



6月22日には新会長の選挙が予定されており、新監督の任命と全面的な再建の開始に向けた準備が進められている。

イタリアサッカー連盟は、サッカーの発展を妨げる構造的な不均衡の是正や、トルコとの共同開催となるユーロ2032への準備など、重大な課題に直面している。

欧州サッカー連盟（UEFA）のアレクサンダー・チェフリン会長は、インフラが期限内に整備されなければ大会はイタリアで開催されないとの明言を含む、厳しい警告を発した。

関連記事：ベティス、アムラバトのモロッコ代表合流を「ある条件」を満たした場合のみ許可！



イタリア紙『ラ・レプブリカ』は、ボスニア・ヘルツェゴビナとのプレーオフ戦に先立ち、衝撃的な詳細を報じた。 代表選手数名が、予選突破時に支給される報奨金について問い合わせた。その額は28人の選手に分配される約30万ユーロと見積もられていたが、これがコーチ陣の不満を招き、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、運命を左右する一戦を控えたこの時期に不適切であるとして介入した。

この失敗により、イタリアサッカーは深刻な局面を迎え、アズーリが世界舞台で失った歴史的な地位と威信を取り戻すための抜本的な改革が求められている。

関連記事：パレマスの逸材がマドリードへ接近…ペレス会長の目を奪った若者は誰か？

