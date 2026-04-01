イスラム教を侮辱した後…元バレンシアのスター選手がヤマルにスペイン代表のボイコットを煽る

火曜日に開催されたワールドカップ予選のスペイン対エジプト戦で、イスラム教を侮辱するチャントが飛び出したことを受け、依然として激しい反発が続いている。

カタルーニャ州警察は、コルネリャで行われた試合でのイスラム教に対する人種差別的なチャントについて捜査を開始したと発表した。この行為は、スペインサッカー連盟やスペイン代表監督のルイス・デ・ラ・フエンテ氏、エジプトサッカー連盟をはじめ、多くの関係者から非難されている。

バレンシアとレバンテでプレーしたモハメド・シソコは、スペイン対エジプト戦を観戦しながら、恥と痛み、そして悲しみを覚えた。

マリ代表であり、バレンシア、レバンテ、リヴァプール、ユヴェントス、パリ・サンジェルマンでプレーした経験を持つこのイスラム教徒の選手は、耳にしたことを信じられなかった。

スペイン紙『AS』のインタビューで彼は次のように語った。「起きたことは世界にとって良いことではないし、間違いなくスペインのイメージにとっても良くない。こんなことがあり得ない。試合を観戦中にそれを目の当たりにし、今またリプレイで見ています。」

さらに彼は続けた。「私はスペインに住んでいたが、スペイン人は一般的にそうではない。あの映像を見る時、それは私たちが知っているスペインではない。むしろ、私が知っていたスペインではない。なぜなら、残念ながら、そうした人々は実際に存在するからだ。私はイスラム教徒として怒りを感じ、ラミン・ヤマルに対して悲しみを覚えた」。

さらに彼はこう続けた。「ラミンのような選手がこのような目に遭うのは胸が痛む。スペインが示した姿は、私が知っている姿ではない。恥ずべきことだ。ラミンは、あのような扱いを受けるような人間ではない。彼はスペイン代表としてプレーすることを選んだ。モロッコ代表を選ぶこともできたが、スペインを選んだのだ。そして今、スペインには世界最高の選手の一人が在籍している」。

モハメドはさらにこう続けた。「それでも、彼はあの試合で経験したことを耐え忍ばなければならなかった。これは公正でも理にかなってもいない。残念なことだ。もし私がラミンの立場なら、率直に言って、再びスペイン代表としてプレーする前に熟考するだろう。」

彼は強調した。「試合は中止されるべきだった。これを止めるために何かをしなければならない。2026年という時代に、人々がこんな振る舞いをするのは許されない。社会は堕落してしまった。2004年にスペインにいた時、こんなことは一度も目にしたことがない。」

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