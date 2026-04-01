イスラム教に対する人種差別をめぐるスペイン政府の発言：「我々は後進的な少数派と向き合っている……代表チームも例外ではない」

スペインのペドロ・サンチェス首相は、2026年ワールドカップに向けた両代表チームの調整試合として、昨日火曜日にバルセロナの「RCDEスタジアム」（エスパニョール・スタジアム）で行われたスペイン対エジプトの親善試合で発生した人種差別的な事件を強く非難した。

試合は0-0の引き分けに終わったが、一部の観客がイスラム教徒を敵視するチャントを唱えたり、エジプトの国歌斉唱中にブーイングを浴びせたりするなど、試合の雰囲気を台無しにする残念な出来事が発生した。

スタジアムの運営側は何度も介入して観客に警告したが、カタルーニャ州警察は、この事件を「イスラム嫌悪および外国人排斥」と表現し、捜査を開始した。

サンチェス氏は、自身の公式Xアカウントに投稿したツイートで、「昨日のコルネリャでの出来事は容認できず、二度と繰り返されてはならない。少数派の遅れた人々に、多様性と寛容さを重んじるスペインのイメージを傷つけさせるわけにはいかない。サッカー代表チームとそのサポーターも例外ではない」と述べた。

また、攻撃を受けた選手たちへの全面的な支持を表明し、敬意を持ってより良い社会の構築に貢献するすべての人々を称え、「この事件で苦しんだ選手たちに心からの支援を申し上げるとともに、敬意を持って我が国をより良くするために貢献するすべての人々に敬意を表する」と述べた。

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スペインサッカー連盟や代表監督のルイス・デ・ラ・フエンテ、さらにペドリやラミン・ヤマル（自身がイスラム教徒であることを明かし、チャントを「無知で人種差別的」と表現した）といった著名な選手たちも、こうした行為を強く非難し、それがスポーツの価値観やスペイン国民の価値観を代表するものではないと強調した。

この出来事は、両代表が2026年ワールドカップ本大会に向けた準備を進める中で起きた。エジプト代表は強豪ヨーロッパ諸国との対戦で経験を積もうとしている一方、スペイン代表（欧州王者）は主要大会に向けて若手中心のチーム作りを進めている。