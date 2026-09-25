サイード・アブ・ファルヒが木曜夜、ネーションズリーグのオーストリア対イスラエル戦で不可解な形でレッドカードを受けた。20歳のFWは同点ゴールを決めた後、コーナーフラッグを使って銃を模したように見えるパフォーマンスを披露した――少なくともブルガリア人主審ゲオルギ・カバコフはそう解釈した――ため、その直後に退場となった。だが、その後アブ・ファルヒが表現していたのはまったく別のものだったことが明らかになっている。

アブ・ファルヒは55分、クロスをヘディングで押し込んで1-1とした。その後のゴールセレブレーションでコーナーフラッグをつかみ、それで「発砲するしぐさ」をしたとして、主審のカバコフが介入した。

ブルガリア人レフェリーは、その3分前にもファウルによってアブ・ファルヒにすでに警告を出していた。イスラエル代表FWはこの喜び方でも再びイエローカードを受け、2枚目の警告で退場処分となった。

そのためイスラエルは、試合の残り時間を10人で戦うことになった。オーストリアはこの数的優位を最終盤になってようやくゴールに結びつけ、リンツでの一戦を3-1で制した。

決勝点となる2-1が生まれたのは90分。PSVのMFポール・ヴァナーが、過去にPSVと契約しており、現在はFSVマインツでプレーする左SBフィリップ・ムヴェネのゴールをアシストした。

後半アディショナルタイム深くには、オーストリアの勝利がさらに大きなものとなった。FWサシャ・カライジッチが95分に3-1として試合を締めくくり、イスラエルはレッドカードのあと結局勝ち点を持ち帰れなかった。

アブ・ファルヒにとって、これはイスラエル代表でまだ2試合目の出場にすぎなかった。6月初旬にアルバニア戦で短い途中出場から代表デビューを果たし、オーストリア戦で初めて代表初ゴールを記録した。

20歳のFWは9月1日にコロラド・ラピッズへ移籍した。MLSクラブはアブ・ファルヒに対して、52試合で15ゴールを記録したマッカビ・テルアビブに500万ユーロを支払った。

訂正：アブ・ファルヒは発砲のしぐさをしていなかった

新たな情報により、アブ・ファルヒのこの目立ったレッドカードには別の見方が生まれている。当初は20歳のFWがコーナーフラッグで銃をまねたと伝えられていたが、実際にはそのセレブレーションはスヌーカーに着想を得たものだった。

アブ・ファルヒは同点ゴールのあとコーナーフラッグをつかみ、片膝をついて、それをまるでスヌーカーのキューであるかのように使った。イスラエル代表FWは以前にもこの祝い方をしており、過去にはSNSで「これはすべてスヌーカーのセレブレーションなんだ」と記していた。

また、代表監督のラン・ベン・シモンも試合後、発砲のしぐさではなかったと強調した。「アブ・ファルヒはすべてのゴールをこのやり方で祝っている。それは確認できる。もしかしたら、やめるべきだと彼に伝えなかった私のミスだったのかもしれない。彼はここから学ばなければならない。我々にとっても大きな教訓だ」と、同監督はオーストリアのメディアに語った。







