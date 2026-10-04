イスラエル人記者との緊張関係：アイルランド代表監督の記者会見が中断された

アイルランド代表を率いるヘイミル・ハルグリムソン監督の記者会見は、イスラエル戦前日にセルビアで行われたが、イスラエル人記者とのイスラエル・パレスチナ紛争をめぐる新たな緊張を受け、予定より早く打ち切られた。アイルランドは以前からパレスチナの大義を支持しており、この秋に行われる同国代表とイスラエルの2連戦は、ネーションズリーグの一環として、すでにさまざまな論争を引き起こしている。





アイルランドの選手たちが、イスラエルによるガザでの戦争に抗議して第1戦のボイコットを示唆した後も、最初の対戦は先週日曜日、予定通りハンガリーのデブレツェンで行われた。イスラエルは安全保障上の状況により、自国領内で試合を開催できなかったためだ。アイルランドが3-0で勝利したこの試合で、同国の選手たちは黒い喪章を着け、イスラエル国歌の際には目立つように頭を下げた。キックオフ前には、主将同士のペナント交換も握手も行われなかった。





今夜セルビアのバチュカ・トポラで予定されている第2戦では、アイルランドサッカー協会が安全上の理由からホーム開催を拒否しており、緊張を生んだのはアイルランド代表監督の試合前記者会見だった。Afptvの映像によると、騒ぎは、ある女性記者がアイルランドを率いるアイスランド人指揮官ヘイミル・ハルグリムソン監督に対し、水曜日にアラブ首長国連邦からイスラエルへ向かっていたフライドバイ機内で起きた襲撃について質問したことから始まった。この件は、首長国とイスラエル両当局によって「テロ行為」と定義されている。「あなたが支持している人たちについてどう思いますか。彼らの思想は殺人に基づいています。まさに今週、そのうちの1人がイスラエル人乗客170人を殺害しようとしました」と、その記者は英語で述べたが、現時点で身元は確認されていない。「今日はその種の質問には答えません。サッカーに関する質問にだけ答えます」と、広報担当者が即座に応じた。





しかしその直後、別の記者もアイルランド代表監督に向けて発言した。「あなた方の選手は試合中、我々の選手をサル呼ばわりしている……」と述べたが、すぐに広報担当者が「まったくの事実無根だ」と繰り返し、その記者からはマイクが取り上げられた。「触るな、触るな」とその記者は叫び、その後アイルランド代表の一行は記者会見を予定より早く終了させた。同日遅くにメディアの前に現れたイスラエル代表のラン・ベン・シモン監督は、自分は「政治には関わらない」と語った。「チームが戦術面と試合への入り方の両方で大きく改善することを望んでいる。そして、それだけが私の唯一の優先事項だ。今この時点で、サッカーに関係のないことには何も答えない」と指揮官は付け加えた。イスラエル当局はアイルランド代表の取り組みを厳しく批判しており、イスラエルのギデオン・サール外相はダブリンが「歴史の間違った側にいる」と非難していた。