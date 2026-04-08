イスマエル・サイバリがPSVを退団、移籍金は6000万ユーロ以上。

イスマエル・サイバリはPSVを6000万ユーロ以上の移籍金で退団する見込みだ。Voetbalzoneでは毎日、オランダのトップクラブや伝統的“トップ3”以外のチームも取り上げている。 今季はチームの中心として活躍し、来夏の移籍が確実視されている。ピーター・ボス監督は「最低6000万ユーロで放出する」と明言した。この金額でサイバリは去ると思うか？コメント欄で意見を聞かせてほしい！

サイバリはモロッコ人の両親のもと、バルセロナから車で約40分のスペイン・テラサで生まれ、6歳の時にベルギーに移住。KRCゲンクのユースを経て、2020年にPSVへ加入した。

2020年11月1日にトップデビューし、同シーズンはエールディヴィジで1試合のみ出場。その後「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」のJong PSVで主力となり、2022/23シーズンからトップチームに定着した。

シーズンごとに存在感を高め、チームに不可欠な戦力となった。PSVは現在3年連続でリーグ優勝を果たしており、サイバリはその間、ボス監督の下でさらに存在感を強めている。

ゴール アシスト 2023/24シーズン 5 4 2024/25シーズン 11 11 2025/26シーズン 14 8

モロッコ代表のサイバリは今シーズン絶好調。残り5試合で昨季より3ゴール多く、クラブ得点王に立っている。 先週土曜のFCユトレヒト戦（4-3）では2得点1アシストを記録。翌日にフェイエノールト対FCヴォレンダムが0-0で引き分けたため、PSVは第29節終了時点でリーグ王者に返り咲いた。

代表でもアフリカネイションズカップ全試合に出場し、カメルーン戦で得点。決勝でセネガルに0-1で敗れたものの、チームは準優勝した。 しかし、セネガル選手がPK判定後にピッチを離れたため、アフリカサッカー連盟は勝利をモロッコに認定した。

ボス監督は「サイバリは最低6000万ユーロの価値があり、プレミアリーグに最適」と語った。 Transfermarktの推定市場価値は3200万ユーロで、W杯を控えさらに上昇する見込みだ。 移籍は確実視されるが、金額は未定である。