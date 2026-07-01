イスマエル・サイバリがPSVからバイエルン・ミュンヘンへ史上最高額で移籍

PSVは水曜日、イスマエル・サイバリがバイエルン・ミュンヘンへ完全移籍すると発表した。攻撃的MFは複数年契約を締結。移籍金は最大5500万ユーロでクラブ史上最高額となる。

PSVはXで「イシ、この瞬間はあなたの努力の成果だ。献身と才能でつかんだ次のステップを祝福し、ミュンヘンでの成功を願っている」とメッセージを寄せた。

サイバリはクラブチャンネルで「複雑な気持ちだ。バイエルンは素晴らしいクラブで、そこで全力を尽くす日が待ち切れない」と語った。 同時に、PSVの多くの人たちが恋しくなるでしょう。アイントホーフェンは長年にわたり故郷のように感じました。忘れられない時間とチャンスをくれたPSVには感謝しています。」

PSVは6年前、KRCゲンクから20万ユーロで獲得したサイバリの移籍で巨利を得る。数年後、モロッコ代表の彼は移籍金を何倍にもしてブンデスリーガへ旅立つ。

PSVでは公式戦142試合に出場し、42得点29アシストを記録。国内タイトル8冠を獲得してクラブを去る。近年はモロッコ代表でも評価を高めた。

W杯ラウンド16ではオランダ代表を破り、PK戦で決勝弾を記録した。

今大会でも3得点を挙げ、存在感を示している。モロッコは準々決勝で、南アフリカを土壇場で破った開催国カナダと対戦する。