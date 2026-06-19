イスマエル・コネの重傷が、カナダの祝勝ムードに影を落とした。ジョナサン・デイヴィッドはハットトリックを達成した。

木曜から金曜未明、カナダはワールドカップグループBで好スタートを切った。ホームでカタールを6-0で下した。後半にイスマエル・コネが負った重傷が唯一の不安材料だった。

キックオフ直後からカナダが試合を支配し、カタールは反撃の機会を作れないまま早々に失点した。 初戦に続き、元フェイエノールトのカイル・ラリンが再び主役となった。アリスター・ジョンストンのドリブルとクロスから、ジョナサン・デイヴィッドのシュートはGKに阻まれたが、ラリンがリバウンドを押し込み16分で1-0とした。

29分にはデビッドがブロックされたボールをボレーで叩き込み2-0。直後、カタールはホマム・アル・アミンがタジョン・ブキャナンを倒し一発退場となった。 VARの結果、レッドカードは提示されたがPKは与えられなかった。ファウルがペナルティエリアの外と判定されたためだ。

前半終了間際、ラリンのヘディングをGKが弾き、デビッドが押し込み3-0。カナダは大差で折り返した。

後半8分、コネはマディボとの競り合いで脚を骨折。選手たちが駆け寄った。リプレイは放送されず、マディボは退場した。

直後の64分、ネイサン・サリバのフリーキックで4-0。サリバは負傷したチームメイトのユニフォームを掲げ、敬意を表した。

5点目は75分、シャッフェルバーグのシュートがアル・マンナイに当たりオウンゴール、5－0。 終盤にはデビッドがチームメイトのシュートを冷静に押し込み6-0。スーパースターにふさわしいハットトリックが完成した。

この大勝でカナダはグループBの首位に立ち、次ラウンド進出を目前にした。