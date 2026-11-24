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火曜夜、イスタンブールのラムズ・パークで行われるガラタサライ対アストン・ヴィラの重要なチャンピオンズリーグ（CL）の一戦を前に、雌ライオンが目撃されたという情報が、数百万人の暮らすトルコの大都市を騒がせた。

何が起きたのか。国営のアナドル通信によると、日曜夜、イスタンブール北部のサルイエル地区に住む男性が、雌ライオンを目撃したと当局に通報した。監視カメラにも、それに似た動物が映っていた。その中には、イスタンブールのクラブ、バシャクシェヒルに所属し、トルコ代表で5試合に出場したベルトゥー・ユルドゥルムのカメラもあった。

「昨日はキャンプにいて、電話がかかってきた。ライオンの話を聞かされたが、ほとんど信じられなかった」とユルドゥルムは異例の目撃情報について語った。その後、警察に連絡し、雌ライオンが自宅の近くにいると伝えたという。「見つかることを願っている。家に帰ったら、僕もライオンを捜すことになるかもしれない」と24歳のセンターフォワードは話した。

ガラタサライの選手が噂を否定「家で育てているライオンは1頭だけで、…」

それから、この動物がどこから来たのかを巡って、さまざまな憶測が飛び交った。雌ライオンはガラタサライの主将アブドゥルケリム・バルダクジュのものだという噂も広まった。センターバックのバルダクジュはクラブのテレビチャンネルで否定し、こう語った。「今、国中が大騒ぎになっているので、一言言っておきたい。私が家で育てているライオンは1頭だけ。それは私の息子だ。これ以上、言うことはない」

Getty Images

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ガラタサライのシンボルがライオンであり、 この日の対戦相手アストン・ヴィラ のエンブレムにもライオンが描かれていることが、両クラブのCLでの対戦を前に起きた騒動をいっそう奇妙なものにしている。一方、住民の間には当然ながら不安が広がり、トルコのテレビでは、雌ライオンに遭遇した場合の対処法を専門家が説明する特別番組が放送された。

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英紙『デイリー・メール』は、ガラタサライのスタジアム周辺にいる観客の安全について、UEFAにコメントを求めた。欧州サッカー連盟はファンに危険はないとした一方、地元当局も月曜夜、少なくとも当面は心配ないとの見解を示した。

イスタンブールで目撃された動物はライオンではないと当局が発表

イスタンブール県知事府によると、動物が映った映像を複数の角度から改めて確認した結果、「ライオンでも、ほかの大型ネコ科動物でもない」と結論づけた。映像に映っていた動物が何なのかは、当初は不明のままだった。ライオンが目撃されたとされる地域は、それに先立ってくまなく捜索されていたが、「周辺にライオンがいることを示す具体的な手がかりは見つからなかった」という。

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ピッチ上では、ガラタサライは火曜夜に勝利し、CL決勝トーナメント進出へ大きく前進したいところだ。トルコ王者は最初の4試合で2勝を挙げて勝ち点6を獲得し、現在はリーグフェーズ18位。ホームでヴィラを下し、さらに12月初旬の次節にAEKアテネにも勝てば、プレーオフに進める24位以内をほぼ確保できる。

1月下旬の第7節には、ホームでフェイエノールト・ロッテルダムとの、勝利を狙える一戦が控える。ビクター・オシムヘンらは、その1週間後の最終節まで勝ち点が必要な状況を何としても避けたい。最終節には、CL王者パリ・サンジェルマンの本拠地に乗り込むからだ。