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バイエルンに衝撃！世界最優秀選手ハリー・ケインとスター選手マイケル・オリーセが1.FCケルンとの1-1の試合で負傷し、プレーを続けられなかった。ケインには深刻な診断が下された。

ケルンとの 引き分け の試合開始から15分余りが過ぎた頃、まずイングランド代表主将のケインがジョエル・シュミートとの競り合いの後、ピッチに倒れた。ケルンのシュミートは自陣ペナルティーエリア内で背後からケインの足首に接触したが、同時にボールにも触れていた。

ケインはその後、足を引きずりながら数分間プレーを続けようとしたものの、結局ピッチを退いた。代わってトム・ビショフが投入された。

ハリー・ケインの診断結果が判明、離脱期間は？

負傷について問われたスポーツ担当取締役のマックス・エーベルは「ハリーは脛腓靱帯断裂だ」と語った。「非常につらい夜だった。我々にとって極めて大きな痛手だ」と続けた。バロンドール受賞者の離脱期間を尋ねられると、エーベルは短く「イシと同じ」と答えた。つまり、代表ウィーク前に同じく脛腓靱帯を断裂し、3～4カ月の離脱が見込まれているイスマエル・サイバリと同じということだ。バイエルンの得点とアシストの中心を担うケインは、後半戦のかなりの期間も欠場する可能性が極めて高い。

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マイケル・オリーセは松葉杖をついてスタジアムを去る

前半にはオリーセも、ケルンのDFトム・クラウスとのボールの競り合いで負傷した。フランス代表のオリーセは前半を終えるまでプレーできたが、ハーフタイム後はロッカールームにとどまった。代わって若手のティム・ビンダーが入った。オリーセは松葉杖をついてアリアンツ・アレーナの内部通路から出てきた。詳しい診断結果はまだ出ておらず、ヴァンサン・コンパニ監督は良い知らせを望んでいる。松葉杖について問われた監督は、Skyに「そうだが、予防措置だった」と説明。「月曜日からマイケルがまた元気になってくれることを願っている。『今度はマイケルがいない、ハリーもいない、ルチョもいない』とばかり言う状況にはなりたくない。大丈夫だ」と、努めて前向きに語った。

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さらに「今はチームを支えなければならない選手がほかにいる。バイエルンでこれほど大きなプレッシャーを受けることに、まだ慣れていないかもしれない選手たちに、素晴らしいパフォーマンスが必要だ。だが、これが現状だ。全員で力を合わせ、この状況を自分たちにとって最大限生かそうとする。バイエルンは何度もそうしてきたし、今回もそうする」と続けた。

ジャマル・ムシアラが復帰、それでも喜べるのか？

これでケインとオリーセは、イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、ルイス・ディアス、アルフォンソ・デイヴィスに続き、負傷でバイエルンの戦力から外れる攻撃陣の選手となった。当初、詳しい診断結果は分かっていなかったが、オリーセは試合中に松葉杖をついてスタジアムを去った。

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一方、ジャマル・ムシアラは負傷から回復し、8週間ぶりに復帰を果たした。67分に出場し、2-1とするゴールも決めかけた。しかし、ムシアラ本人、あるいはそのパフォーマンスが、再びバイエルン幹部から疑問視された。 今回はカール＝ハインツ・ルンメニゲが、ムシアラが以前の姿を取り戻せなければ、その年俸について話し合うことになると率直に示唆した 。名門クラブ内でムシアラに対するキャンペーンが展開されているようにも、徐々に見えてくる。