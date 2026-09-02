スパルタ・ロッテルダムは今季、アイザック・ババディをPSVからレンタルで獲得する可能性が高い。これはEindhovens Dagbladが報じたもの。フィリップス・スタディオンでは、21歳のMFに多くの出場機会は見込まれていなかった。

そのため、ババディはPSVから退団を認められていた。火曜日にはVoetbal Internationalが、フォルトゥナ・シッタートとスパルタの双方が同選手の獲得に関心を示していると伝えていた。

そして今、その争奪戦を制するのはスパルタとなりそうだ。なお、この移籍は、ここ数日でスパルタからPSVへ移ったアヨニ・サントスの件とは別だという。

EDによれば、ロッテルダムのクラブはババディの給与全額を負担するわけではなく、一部を負担する見通しだ。移籍はこの後、Deadline Dayのうちに正式発表される可能性が高い。

ババディはPSVと2028年半ばまで契約を結んでおり、ここまでクラブのトップチームで公式戦35試合に出場。3ゴール1アシストを記録している。

ただ、現時点ではピーター・ボスの構想にほとんど含まれていない。実際、PSVのトップチームで最後にプレーしたのは昨年5月の試合だった。

それには、ババディが昨季にロイヤル・アントワープFCへレンタル移籍していたことも関係している。同クラブでは公式戦21試合に出場した。