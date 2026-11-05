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リヴァプールのFWアレクサンデル・イサクは、フェネルバフチェとのアウェー戦でクラブでのチャンピオンズリーグ初ゴールを決めたものの、チームが2-3で敗れたことに悔しさをあらわにした。スウェーデン代表のイサクは、リヴァプールがイスタンブールで2度リードを手放し、今季の欧州大会で初黒星を喫した試合を振り返り、「プレーが雑だった」と認めた。

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欧州での連勝スタート、イスタンブールでの逆転負けで途切れる

リヴァプールはシュクリュ・サラジオウル・スタジアムで行われたフェネルバフチェとの白熱した一戦に2-3で敗れ、今季のUEFAチャンピオンズリーグで初黒星を喫した。アンドニ・イラオラ監督は先発メンバーを5人変更。17歳のトレイ・ニョニがシニアのプロ舞台で初ゴールを挙げ、25分にリヴァプールが先制した。

メイソン・グリーンウッドに同点弾を許した後、途中出場のアレクサンデル・イサクがファーストタッチでコーディ・ガクポのクロスをゴールエリア内から頭で押し込み、リヴァプールが再びリードを奪った。

しかし、アーチー・ブラウンとヴェダト・ムリキが立て続けに得点し、ホームチームが逆転。プレミアリーグ勢のリヴァプールは公式戦2連敗となった。

リードを守れず、イサクがチームの詰めの甘さを批判

試合終了後に『Liverpoolfc.com』の取材に応じたイサクは、試合中に2度リードを奪いながら、それを生かせなかったチームを批判した。「ここでの試合が簡単ではないのは分かっている。でも今日は、もっと良い結果を得られたし、得るべきだったと思う」と語った。

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「2度リードしながら試合に負けたのは、少し詰めが甘かった。これでは不十分だ」

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「もちろん、そのことには落胆している」とストライカーは付け加えた。

イサク、熱狂的なトルコの観客を静められず悔やむ

イサクは、得点直後に試合をコントロールできず、ホームの観客を勢いづかせたことが決定的だったと指摘した。「雰囲気は本当に素晴らしいし、もちろん難しい。その観客を静めるためにできることの一つが、ゴールを決めることだ」と説明した。

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「だから、すぐに失点してしまったのは残念だ。得点を生かすべきだった。今日はそこが足りなかった」

リヴァプールでの欧州大会初ゴールについては、こう付け加えた。「決めたときはうれしかった。そこからさらに得点につながってほしいと思っていた。ゴールを決めるのはいつもうれしいけれど、今日は負けたので、喜びも少し薄れてしまった」

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リヴァプール、早期の白星奪還を目指す

トルコで敗れたものの、イサクはチャンピオンズリーグの順位表におけるリヴァプールの状況について楽観的な見方を示した。「これまでに良い位置につけていたと思う。だから今日負けても、大混乱という状況ではない」と述べた。

「また勝てるようになる必要がある。次の試合に勝てば、再びとても良い位置に戻れる」

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イラオラ監督率いるチームはイングランドに戻って立て直しを図り、今後の国内大会と欧州大会の試合で巻き返しを目指す。