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ブレントフォードのFWイゴール・チアゴは、アメックス・スタジアムでのブライトン戦で一瞬の軽率な行動から退場となり、散々な午後を過ごした。暴力行為で退場を命じられ、プレミアリーグの一戦でチームメイトを厳しい状況に追い込んだ。

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ブレントフォードの主力FW、退場処分の痛手

ブライトン戦で好結果をつかみたいブレントフォードに、前半早々、大きな痛手が生じた。チアゴが一発退場となるレッドカードを提示されたのだ。ピッチ上で激しいやり取りがあった後、FWは冷静さを失い、ブライトンのMFチェマ・アンドレスの顔を押したように見えた。

この行為は当初、ピッチ上の審判の十分な注意を引かなかったが、すぐにテクノロジーが介入し、適切な懲戒処分が下された。

ブライトンが数的優位を生かす

退場は、すでにリードを許していたブレントフォードにさらなる打撃となった。ブライトンは開始わずか15分、ディエゴ・ゴメスが両チームの自信の差を浮き彫りにする流れるような攻撃から決め、先制していた。さらに前半終了間際には、安定感のあるパスカル・グロスがPKを決め、ブレントフォードは挽回が極めて難しい状況に追い込まれた。

ブライトンはピッチ上に生まれたスペースを最大限に生かし、ボールを支配。プレミアリーグの順位表で上位に位置するための勝利を狙った。ファビアン・ヒュルツェラー監督率いるチームは、この試合に勝てば2位に浮上し、間近に迫った代表戦期間を前に大きな弾みがつくと分かっていた。

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チアゴの出場停止がブレントフォードの厳しい日程に追い打ち

厳しい日程を控えるブレントフォードにとって、チアゴの退場のタイミングは大きな悩みの種だ。代表戦期間明けにはホームでエヴァートンと対戦し、マンチェスター・ユナイテッドの敵地に乗り込む。その後、12月の序盤には優勝候補のアーセナル、マンチェスター・シティとの連戦が待つ。

チアゴは暴力行為によって3試合の出場停止処分を科される可能性があり、キース・アンドリュース監督率いるチームがこの厳しい連戦を乗り切ろうとする中、重要な試合を欠場する見通しだ。

今季ここまでの成績

チアゴは2024年夏にベルギーのクラブ・ブルッヘからブレントフォードに加入した。今季はここまで公式戦13試合に出場し、4得点2アシストを記録している。