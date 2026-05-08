イケル・カシージャスが、レアル・マドリードの新監督候補として注目すべき人物を挙げた。

レアル・マドリードのレジェンド、イケル・カシージャスは、今週末の「エル・クラシコ」を前にした会見で、シャビ・アロンソが今もレアル・マドリードに最適な監督だと語った。

アロンソはバルセロナとのスーペルコパ決勝敗退の翌日、1月中旬に「双方の合意」で解任された。

アルロンソは34試合で24勝6敗と好結果を残したが、後任のアルバロ・アルベロアは24試合で7敗と苦戦している。

当時、選手との不仲が噂され、チーム内に不和が残ったまま解任された。

現在リーグ2位のチームでは、キリアン・エムバペだけでなく、フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニも衝突し、バルベルデは病院に運ばれた。

後任候補にはマッシミリアーノ・アッレグリ、ディディエ・デシャン、セスク・ファブレガス、ジョゼ・モウリーニョらの名前が挙がっており、アルベロアが来季も続投する可能性は低い。

しかし、代表167試合出場経験を持つ彼は「後任はシャビ・アロンソしかいない。彼は継続性を保てる最適任者だった。あの解任は誤りだった」と断言した。

「彼はバイエル・レバークーゼンを成功に導き、若いながら優れた戦術を築いている。私ならシャビ・アロンソを招へいする」と彼は結論づけた。