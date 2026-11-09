イカルディとワンダ・ナラ、路上で激しい口論。警察が介入

マウロ・イカルディと ワンダ・ナラ。両者の対立が新たな局面を迎えた。金曜日、ナラはブエノスアイレスから約30キロの都市ノルデルタにあるイカルディの自宅へ急行。2人は路上で激しく口論し、警察が介入した。39歳のナラがティグレの検察当局に提出した告訴状によると、発端は「元パートナーが11歳の娘を叱り、部屋に閉じ込めた」ことだった。「その後、娘はノートパソコンとWhatsAppを使って助けを求めた」という。アルゼンチンからの報道によると、傷害の疑いで手続きが開始されたとされる。また、イカルディは、娘が連絡に使ったとされる端末を警察に引き渡すことを拒否したという。

「イカルディは45日間、娘に近づくことを禁じられた」と、エル・クラリンが数時間前に掲載した記事で伝えた。同記事はさらにこう続けている。「裁判所の命令により、イカルディは娘の住居や、娘がいる可能性のあるその他の場所から300メートル以内に近づくことができない。また、直接、電話、SMS、SNS、第三者を介する方法を問わず、娘との連絡も禁じられている」

数時間前には、イカルディ側も声明を発表した。「マウロ・イカルディは娘を殴ったことは一度もない」としたうえで、「娘を診察した救急サービスの報告書は明確だ。けがは確認されなかった。娘たちが大人同士の争いにさらされ、その道具として利用されていることを、改めて遺憾に思う」と述べている。