日曜日に行われたプレミアリーグで、マンチェスター・シティがリバプールに3-0の大勝を収めた直後の数時間、同クラブのイタリア人ゴールキーパー、ジャンルイジ・ドンナルンマとリバプールのサポーターの一人との間で口論が発生した。ドンナルンマがロッカールームへ戻る途中、このサポーターが同キーパーを「不正を働く者」と呼んだことが発端となった。

この出来事は、アンフィールドで行われた試合を通じてマンチェスター・シティが置かれていた緊迫した雰囲気の中で起きた。同クラブはリバプールのファンから敵意に満ちた歓迎を受け、ファンはブーイングを浴びせ、抗議の横断幕を掲げた。これは、このイングランドのクラブに向けられた財務上の告発に関する問題への怒りを表したものだった。

ファンの反応は試合の展開だけに向けられたものではなかった。マンチェスター・シティの選手たちはウォームアップのためにピッチに姿を見せた時点からブーイングを受け、敵対的と評されるチャントが飛び交った。クラブがプレミアリーグの財務規定に対して115件の違反を犯したとする告発をめぐる論争が続いている状況下でのことだった。

この財務問題は、マンチェスター・シティと対戦相手との間の新たな緊張の軸へと変わっている。クラブに向けられた批判が高まる一方で、この問題については現時点までに最終的な裁定は出されておらず、これらの告発に関して公式な処分が課されることもなかった。

こうした緊張した空気の中で起きたドンナルンマとサポーターの口論は、この一戦の雰囲気に新たな一章を加えるものとなった。この対戦はピッチ上でのマンチェスター・シティの3-0の完勝にとどまらず、クラブの財務問題をめぐる論争が続く中、その影響はスタンドやロッカールームへ通じる通路にまで及んだ。