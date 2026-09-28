この夏にNECを退団して以降、ジェトロ・ウィレムス（32）はフリーの状態が続いていたが、現役選手としてのキャリアを続ける意思があるのかはまだ不透明だ。スパルタ・ロッテルダムは、ウィレムスが即日でU-16のコーチに加わると発表した。

これは指導者講習の一環としてのものだ。「スパルタのアカデミーで育ち、トップチームでも16試合に出場したジェトロ・ウィレムスが、指導者講習のため即日でU-16に加わる」とクラブはXに記した。

NECでの1シーズンを終えた後、ウィレムスはフリーとなったが、今もなお選手として新たな挑戦の場を探しているのかどうかは明らかになっていない。

もっとも、昨年ニメーヘン加入時には、指導者という仕事に大きな関心を持っていることをすでに明かしていた。「彼が僕をスペインに連れて行く前から、以前から監督のことは知っていた。僕たちは定期的にサッカーについて話していたし、同じ考えを共有している」と、ディック・スフローダーについて『Voetbal International』に語っている。

「彼がまだPECの監督だった頃から、僕たちは何度も連絡を取っていた」とウィレムスは続けた。「どうやら彼は僕に何かを見ていたみたいだね、はは。でも、僕は監督たちとよく話すんだよ。興味深いからね」

そうした中で、スパルタU-16を選んだことは、将来的にタッチライン際での仕事に進む可能性に向けた最初の具体的な一歩となる。さらに、最高レベルで長くプレーしてきたキャリアを持つウィレムスは、その知識を若い選手たちに伝えるだけの十分な経験も備えている。

この左サイドバックは、PSV、アイントラハト・フランクフルト、ニューカッスル・ユナイテッドなどでプレーし、オランダ代表でも22試合でユニフォームを着た。