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イングランド代表FWアイヴァン・トニーは、暴行容疑を巡る事件の公判期日がようやく決まったものの、裁判を受けるまで異例の長期間待つことになった。トニーは今週、昨年末にロンドン中心部の人気施設で起きた衝突に端を発する容疑に対応するため、本人が出廷した。

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トニー、暴行罪の起訴内容を否認

30歳のトニーはサザーク刑事法院での審理で、傷害を伴う暴行罪について正式に無罪を主張した。起訴内容は、2025年12月にソーホーのナイトクラブで起きたトラブルに関するもので、トニーはセイバー・ダ・シルバに頭突きをし、殴ったとされている。

アル・アハリのFWであるトニーは、負傷させたこと自体は争っていないが、弁護団は正当防衛だったと主張している。トニーは男性6人を伴って公判前の審理に出席し、短い審理の後、無条件での保釈が認められた。

裁判官、裁判の大幅な遅れを謝罪

公判の暫定的な期日は2028年6月12日に設定された。クリストファー・ヘヒル裁判官は、自ら「単純明快」と表現した事件の審理が異例の長さで遅れることを認め、元ブレントフォードのスター選手に直接謝罪した。

ヘヒル裁判官は法廷で「かなり先の日程になってしまい、申し訳ありません。ご存じかもしれませんが、刑事法院には大きな負担がかかっています。さまざまな理由で、未処理の案件が大量にたまっています」と述べた。

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最初の訴追は、ロンドン警視庁の捜査を経て7月に行われた。当時、トニーの広報担当者は、FWがこの展開に「当然ながら衝撃を受けている」としつつ、法廷で疑いを晴らすことを望んでいると明かしていた。

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ユーロ2028出場に暗雲

公判の日程は、トニーの代表での目標にとって大きな障害となる。法的手続きは、英国とアイルランドが共催する欧州選手権の開幕からわずか3日後に始まる予定だ。

公判は最長4日間に及ぶ見込みで、大会日程と直接重なる。裁判官はトニーに対し、公判に出席しなければ犯罪になると明確に警告しており、その期間は代表に招集できないことになる。

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トニーは直近のワールドカップに出場したものの、ネーションズリーグの試合に臨む最新のイングランド代表メンバーからは外れた。今回の公判日程により、代表での長期的な将来にはさらに疑問が生じている。

サウジ・プロリーグでの戦いに再び集中

法的手続きが20カ月近く中断するなか、トニーはクラブでのプレーに再び目を向けなければならない。2024年に4000万ポンドでサウジアラビアへ移籍したFWは、今季アル・アハリで14試合に出場し、13ゴールを記録している。

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次の代表活動期間までにイングランド代表への復帰を目指しながら、中東で国内リーグの戦いを続けることになる。