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イングランド人FWイヴァン・トニーがアル・タアウン戦で記録した2ゴールは、アル・アハリの勝利に貢献しただけではなかった。2026-2027シーズンもリーグの記録に名を刻み続けるこのストライカーは、驚異的な数字を残し、ロシュン・サウジリーグ史上屈指の得点者としての地位をさらに固めた。

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トニーは、11月28日（土）に行われた第13節のアル・タアウン戦で、3-1の勝利を収めたアル・アハリの立役者の一人となった。前半終了間際に同点ゴールを決めると、72分にはPKで2点目を追加し、ビハインドからの貴重な逆転勝利に貢献した。89分にはブラジル人のマテウス・ゴンサウヴェスがチーム3点目を挙げている。

トニーがロナウドの歴史的記録に並ぶ

このイングランド人ストライカーが伸ばした数字の中で最も注目されるのはPKに関するものだ。サウジ・プロリーグでアル・アハリの一員として成功させたPKは27本に達し、アル・ナスルの主将を務めるポルトガル人FWクリスティアーノ・ロナウドに並んだ。これにより、同一クラブでのPK得点数でリーグ史上2位となった。

この数字は、勝負を左右するPKのキッカーとしてトニーがどれほど信頼されているか、そしてプレッシャーに対処する力を備えているかを物語っている。トニーは今や、流れの中からでもセットプレーからでも、アル・アハリがゴールを奪う上で頼りとする最大の武器の一つとなっている。

アル・ソーマの記録が陥落、トニーが歴史を刻む

アル・アハリのストライカーの偉業は、ロナウドの記録に並んだことにとどまらない。2014-2015シーズンから破られずにいた歴史的記録を塗り替え、サウジ・プロリーグ史上、1シーズンの最初の13節で最も多くのゴールを挙げた選手となったのだ。

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トニーは今季のロシュン・サウジリーグで通算16ゴールに到達し、2014-2015シーズンの最初の13節で15ゴールを記録したアル・アハリのレジェンド、シリア人FWオマル・アル・ソーマの従来の記録を上回った。

さらにこのイングランド人ストライカーは、直近7試合連続でゴールネットを揺らしており、今季の最長連続得点記録でもトップに立っている。シーズン序盤から高いレベルで安定したパフォーマンスを続けていることの明確な証だ。

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上位争いを支えるトニー

トニーの数字は、アル・アハリの結果に直接影響を与えているという点でも、さらに大きな意味を持つ。アル・タアウン戦の勝利で勝ち点を27に伸ばしたアル・アハリは、9勝4敗でロシュン・サウジリーグの4位につけている。

ロナウドの記録に並び、アル・ソーマの記録を塗り替え、7試合連続ゴールを継続中と、トニーはアル・アハリで特別なシーズンを送っている。もはや単なる点取り屋ではなく、上位争いにおけるチーム最大のキープレーヤーの一人であることを証明しており、今後の節でもさらなる記録の更新を狙っている。