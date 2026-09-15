ヘンク・スパーンが『ヘット・パロール』で再び採点を行った。今回はピーター・ボスがその対象だった。このコラムニストは、アーロン・バウマンの負傷についてのPSV指揮官の発言に、さりげなく疑問符を投げかけている。スパーンはアヤックスに確認を取り、アムステルダム側の情報をボスの言葉と淡々と並べてみせた。

ファン・ボメルは、デ・トッパーのアヤックス対PSV（1-3）で、バウマンを小石のように硬い激しい一撃で負傷させたことで、大きな物議を醸した。アヤックスのこの選手は、胸骨打撲と肺挫傷を負った。

ボスは、自身のウインガーをめぐる騒動を「ばかばかしい」と呼んだ。「バウマンの状態が良く、来週にはまたピッチに立ってトレーニングできることをとてもうれしく思っている」と彼は付け加えた。

スパーンはその発言に疑問を呈している。彼はフォルトゥナ・シッタート戦（1-5）に先立ち、ミチェル・サンチェス監督がPSV指揮官とは異なるアップデートを示していたと見ている。「肺の周辺の痛みがあるため、彼は休養しなければならない。代表ウィーク明けの復帰を見込んでいる」と、スパーンはアヤックス指揮官の口から出た言葉として記している。

「えっ、でもボスはシャフタール戦（1-1）の前日会見で、別の情報を伝えていなかったか？」と77歳のコラムニストは書き、その後、自らアヤックスに確認を取った。

「念のため確認したが、バウマンは来週トレーニング場には立たない。せいぜいジムで少し自転車をこぐ程度で、膝の手術後に足やつま先を動かし続けなければならない人たちと同じだ。これを我々はリハビリと呼ぶ」

「それはグループ練習ではなく、ましてやピッチ上でもない。私は土曜日からこの謎を解こうとしている。より正確に知っているのは誰なのか？ ボスなのか、それともミチェルなのか？」と、スパーンはボスに対する皮肉な一刺しでコラムを締めくくった。