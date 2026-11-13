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アヤックスのアーロン・バウマン（19）は、将来的にイングランド代表でプレーする資格もある。『Voetbal International』とのインタビューでは、バウマンの代表選択を巡るジレンマが話題になった。

ハールレム生まれのバウマンは、今回の代表活動期間に初めてU-21オランダ代表に招集された。

この才能あるDFは、これまでにもオランダの各年代別代表で数十試合に出場している。

アヤックス担当記者のレンティン・グーダイクとのインタビューで、バウマンはイングランド代表でもプレーできるのかと尋ねられた。

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バウマンはそれを認めた上で、自身の希望をすぐに明確にした。「オランダ代表ではとても充実しています」

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「僕はここで全ての年代別代表でプレーしてきましたし、イングランドからは実際、何の連絡もありませんでした。だから、第一希望はもちろんオランダです」とバウマンは断言した。

なお、バウマンはジャマイカ代表でプレーすることもできる。父親はオランダ人で、母親はイングランド生まれで半分ジャマイカのルーツを持つ。

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バウマンはまだ一度も本大会でプレーしたことがない。「毎回、あと一歩のところでした。残念ながらU-17でもU-19でもそうでした。悔しかったので、今度こそ実現させなければなりません」

「U-21デンマーク代表は難しい相手ですが、僕たちのチームなら勝てるはずです。相手をしっかり分析しました。この2試合でうまくいくことを願っています」と、この逸材は締めくくった。