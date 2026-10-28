AEKアテネ戦のスカイブルーズの先発メンバーを見て、目を疑った人もいたはずだ。エンツォ・マレスカ監督が1トップに起用したのは、アーリング・ハーランドではなく、フロイド・サンバという選手だった。

週の初めには、サンバ自身もピッチ上で伝説的なチャンピオンズリーグのアンセムを聞くことになるとは思っていなかっただろう。ノルウェーのスーパースターに代わって先発し、入場時には目の前、というより鼻の下にエスコートキッズを伴っていたのだ。何しろハーランドは、その前のプレミアリーグ、イプスウィッチ・タウンに5-0で大勝した試合で、今季11点目と12点目を挙げていた。

アテネとのホーム戦で、ハーランドはメンバー入りこそしたものの、軽い負傷を抱えて90分間ベンチに座ったままだった。代役のアントワーヌ・セメニョが数日前に負傷し、数週間の離脱が見込まれるため、17歳のサンバに先発のチャンスが巡ってきた。もっとも、身長1メートル83のサンバは本来、中央のミッドフィルダーだ。

大胆な決断が的中。サンバはそれまでFWとしてプレーしたことがなかった

マンチェスター・シティが5-1で勝利した試合で、サンバは63分に交代するまで得点に絡めなかった。それでもマレスカ監督は、この10代の選手のプレーに今回も満足した様子だった。「アカデミー出身の3選手は良かった」と試合後に語り、途中出場した生え抜きのライアン・マカイドゥとケイデン・ブレイスウェイト（ともに18歳）の働きも評価した。なかでも、ペップ・グアルディオラの後任であるマレスカ監督の印象に残ったのはサンバだ。「特に」サンバは「全体として良い試合をした」という。

メディアからも称賛が相次いだ。マンチェスター・イブニング・ニュースは10点満点で7点をつけ、「彼にとってまたしても大きな一夜に、良いプレーを見せた」と評した。サンバの活躍は一夜限りのものではない。まだ始まったばかりの今季、先発はこれがすでに2度目だった。初先発は9月中旬のカラバオカップ、ノリッジ・シティ戦。そのときもFWとしての起用だった。

当時としては間違いなく大胆な決断だったが、結果的には大正解となった。サンバは2得点を挙げ、マンチェスター・シティは5-0で大勝した。しかもマレスカ監督はその後、慣れないポジションでサンバを試したのは、その少し前だったと明かしている。「この3、4日の間に彼を9番として起用しようと決めたとき、以前にFWとしてプレーしたことがあるかと聞いた。彼は一度もないと言った。でも、できると思った。確かに彼は9番ではないが、良かった」

デイリー・メールは「新たなスターが誕生」と、やや大げさな見出しを打った。すぐさまSNSではサンバへの熱狂が広がった。サンバは興奮気味に語った。「あんなデビューは本当にすごい。信じられなかった。これはまだ始まりにすぎない。僕には大きなキャリアが待っている」

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出場機会は限られる見通し。サンバは期限付き移籍するのか？

それでもサンバは育成チームに戻り、トップチームのメンバーに通算3度目の招集を受けるまで、1カ月以上待つことになった。そしてチャンピオンズリーグデビューを見事に果たした。マレスカ監督のメンバーに初めて入ったのはプレミアリーグ第3節だったが、そのときは出場しなかった。今後も出場機会は散発的なものになりそうだ。週末にアストン・ヴィラに1-2で敗れたリーグ戦でも、再び試合のメンバー表に名前はなかった。一方、水曜夜のブライトンとのリーグカップでは、出場時間を得る好機がある。FW陣の中心であるハーランドは、休養を与えられて招集メンバーから外れたシティの主力5人のうちの1人だ。

数週間後にセメニョが復帰すれば、さらなる出場機会を得る見通しはいっそう厳しくなる。まして、本職の中盤中央にはエリオット・アンダーソン、アイユブ・ブアディ、エンソ・フェルナンデスら強力なライバルがいる。そこでスカイによれば、冬の期限付き移籍も検討されているが、現時点で実現のめどは立っていないという。一方、その将来性から、完全移籍での退団は検討されていない。クラブが財務スキャンダルに伴う処分の可能性によって不透明な将来に直面し、移籍禁止だけでなく強制降格も覚悟しなければならないことも、その理由だ。

加えて、近郊のマックルズフィールドで生まれたサンバは、マンチェスターでの生活を明らかに気に入っている。U-9時代からシティの空色のユニフォームを着てきた。兄のタイロンもU-21チームで左ウイングとしてプレーしている。タイロンは昨季、チャンピオンズリーグの試合で一度ベンチ入りし、先週火曜日には観客として弟に声援を送った。12歳のエマーソンも、サンバ家からクラブと契約している選手の1人だ。

フロイドが最近語ったところによると、彼とエマーソンは今も自宅の庭で定期的にサッカーをしている。「かなり激しくやり合う」という。現在はDFの末っ子は攻撃的なうえに、「もう僕の肩まで届く」ほど「大きい」。エマーソンは、プレミアリーグで171試合に出場し、ヘルタ・ベルリンでもブンデスリーガ20試合に出場した父クリストファー・サンバの足跡をたどりたいと考えている。

ジャマル・ムシアラとの共通点。サンバはドイツ代表の次なる希望となるか？

屈強なセンターバックだった父は、ドイツの首都で妻のテレサと知り合った。この縁は、ドイツサッカー連盟（DFB）にとっても長い目で見れば喜ばしいものになるかもしれない。ハーランドの代役を務めたサンバは、ドイツ国籍を持っている。かつてイングランドの育成年代の代表でプレーしていた才能豊かなサンバは、ノリッジ戦で2得点を挙げた直後、ハンノ・バリチュ監督の下でドイツU-19代表デビューを果たした。イングランド代表のユニフォームに加え、フランス代表、あるいは父と同じくコンゴ代表のユニフォームを着ることもできる。

もちろん、サンバはまだ代表チームを一つに絞る必要はない。本人も、もう少し時間をかけたいという。この点で参考になるのがニコロ・トレソルディだ。素晴らしい得点数を記録しているにもかかわらず、ドイツ代表を選ぶかどうかはU-21欧州選手権の後に決めたいと考えている。イタリアもこの得点力豊かな選手を熱心に勧誘しており、サンバと同じく多様なルーツを持つトレソルディは、アルゼンチン代表でもプレーできる。さらに、サンバはその姓を文字どおりに受け取っても、それにふさわしい。ドリブルの巧みさ、ボールタッチ、視野の広さ。この若手はピッチ上で、ブラジルを思わせる雰囲気も漂わせる。

同時に、ジャマル・ムシアラとの共通点も見て取れる。バイエルン・ミュンヘンの傑出した選手も、子どもの頃にイングランドの育成年代の代表チームでプレーした。ドイツU-16代表で2試合に出場した後も、イングランドU-17代表とU-21代表でプレー。2021年にドイツ代表を選んだ現在23歳のムシアラは、それ以来、胸に鷲のエンブレムをつけて46試合に出場している。

サンバが同じ道を歩むかどうかは、今後明らかになる。いずれにせよ、その将来が有望であることを示す材料は多い。