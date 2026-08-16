アヤックスは土曜日、ミカ・ゴッツのパリ・サンジェルマン移籍を発表した。アムステルダムのクラブは、このベルギー人選手の移籍によって最大5500万ユーロを得る見通しだと明らかにしている。ESPNの解説者アーノルド・ブルッヒンクは、テクニカルディレクターのジョルディ・クライフが非常に優れた取引をまとめたと評価している。

「もちろん大きな痛手だ」と、ブルッヒンクはアヤックス対scヘーレンフェーン戦を前に語り始めた。「金額は本当に高いと思う。彼はまだ若く、21歳で、アヤックスでは特にエールディビジで素晴らしいパフォーマンスを見せてきた」

ゴッツはエールディビジで通算78試合に出場し、21ゴール19アシストを記録した。昨季は17ゴール12アシストと、群を抜いて最高のシーズンを送っていた。

報道によると、ゴッツの固定移籍金は4500万ユーロ。ボーナスによってその金額は5500万ユーロまで増える可能性がある。「そうなれば、これはすべての当事者にとって素晴らしい解決策だと思う」とブルッヒンクは続けた。

「彼らは彼をものすごく恋しく思うだろう。なぜなら彼のプレーには非常に大きな脅威があり、そのことで他の選手にスペースが生まれるからだ。そこを彼らは本当に失うことになる。ミチェルはいつも彼の背後への抜け出しについて話している。それは何とか埋め合わせなければならないだろう」

アヤックスが、ナポリからの退団が認められているノア・ラング（27）とすでに話し合いを行ったことは知られている。「もし彼を獲得できるなら、大喜びすべきだ」とブルッヒンクは見ている。「そうなれば、再びプレーに特別なものを持つ選手を手に入れることになる」

それでも、ブルッヒンクはラングについて長期的な問題を見ている。「アヤックスとしては結果を出したいが、同時にピッチ上で価値も生み出したい。だから、ノア・ラングを非常に高額で獲得し、高い年俸を与えることになれば、今彼が受け取っているような額をね……。それが再び見合うものになるかは疑問だ」 ラングには報道によると2500万ユーロが必要だという。

「ミカ・ゴッツは21歳だ。だから、今28歳の選手（27歳、編集部注）に大金を投じるのであれば、短期的にはプラスになるだろうが、長期的にはその選手を再び2倍の金額で売ることはできない」とブルッヒンクは語った。