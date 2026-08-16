アーノルト・ブルッヒンクはカイオ・エンヒキに感銘を受けていない。29歳の左サイドバックは日曜午後のscヘーレンフェーン戦でアヤックスの先発に名を連ねたが、ESPNの解説者を納得させることはできなかった。

2-2の引き分けに終わったこの一戦後の分析では、カスパー・ドルベアが決めきれなかったビッグチャンスの映像が流された。デンマーク人FWはオスカル・グローフの質の高いクロスに至近距離で合わせたものの、枠を越えてしまった。

ブルッヒンクが焦点を当てたのは、ドルベアの決定機逸ではなく、グローフがクロスを上げようとした瞬間のエンヒキの走り込みだった。「エンヒキは内側を追い越していく」とブルッヒンクは指摘する。「しかも実際には、それで彼の邪魔もしている。外側を回るならまだしも、内側を行くのは絶対に違う。」

そもそもブルッヒンクはエンヒキに好印象を持っていない。「彼にはがっかりしている。スピードがないし、エネルギーもない。だから相手としてアヤックスを分析するなら、そこは確実に狙うことになる。」

「チームにスピードとテンポがあって、さらに何度もオーバーラップできるサイドバックがいるなら……。彼（エンヒキ、編集部注）はそのテンポに苦しんでいる。」

そのためブルッヒンクは、その点ではオーウェン・ワインダルの方が左サイドバックとしてより適している可能性があると考えている。「オーウェン・ワインダルはこのスタジアムでは、もちろんある種のスケープゴートのように扱われている。でも、彼がもたらすものがあるとすれば、少なくともあのエネルギーを常にプレーに込められることだ。」

「彼がアヤックスにとって十分なクオリティーを備えているかどうかは別として、少なくともあの運動量をこなし、テンポを生み出すことはできる。それが彼の持ち味であり、今のアヤックスにはそこが欠けていると私は思う」と解説者は締めくくった。