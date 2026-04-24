アーノルド・ブルギンクが、スヴェン・マイナンスのACミラン移籍の可能性を報じた。

木曜日に『トゥットスポルト』は、スヴェン・マイナンスがACミランの獲得候補に挙げられていると報じた。しかしESPN『Voetbalpraat』に出演したアーノルド・ブルギンク氏は、カップ戦決勝でミランのスカウトが彼を視察するためにスタンドにいたわけではないと語り、この噂を否定した。

「信頼できる筋から、ACミランのスカウトがマイナンスのためにスタンドにいたわけではないと聞いた」とブルギンクは語る。

では、そのスカウトは何のためだったのか。アナリストは「まだ不明だ」と語る。「そのスカウトはオランダ在住で、カップ決勝には多くの優秀な選手が集まるため観戦に来ただけだ。マイナンスのためではない」と結論付けた。

なお、木曜のゴー・アヘッド・イーグルス戦（0-0）直後、イタリアのトップクラブからの関心について問われた。 イタリア語のレベルを問われると「あまり上手くない」と笑った。さらに「記事は読んだしメッセージもたくさん届いた。でも今は将来の話。バルセロナへは良い気分で行きたかった」と語り、優勝チームの旅行に言及した。

それでも『Voetbalpraat』のコメンテーターたちは、マイナンスがステップアップ可能で、移籍先は国内になるだろうと口をそろえる。キース・ルイスは「彼はジョーイ・フェールマンの後継者に最適だ。フェールマンができることは、彼にもできる」と語った。

もう一人のゲスト、カリム・エル・アフマディは、ミヤンズとフェールマンに直接の類似点は見いだせないものの、彼がセリエAに移籍することには前向きだ。「ミヤンズはむしろポール・ワナーに近いタイプだ」と語り、「イタリアのクラブへ移籍するのは良い選択で、彼なら活躍できる」と元フェイエノールトの選手は結論付けた。

26歳の創造的なMFは2023年冬にスパルタ・ロッテルダムから250万ユーロで加入し、アルクマールで152試合に出場。Transfermarktによる現在の市場価値は1400万ユーロだ。