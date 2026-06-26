アーノルド監督が、セネガル戦のイラク代表メンバーを発表した。

イラク代表のグラハム・アーノルド監督は、本日トロントで行われる2026年W杯グループ9最終戦のセネガル戦の先発メンバーを発表した。
セネガルはフランス戦1－3、ノルウェー戦2－3で敗れ、勝ち点0で3位。
一方のイラクもノルウェー戦（4-1）、フランス戦（3-0）に敗れ、勝ち点0で最下位。
イラクはW杯初勝利を狙う。1986年メキシコ大会では全敗しており、今回の勝利は3位での次ラウンド進出を争う「ラフディンの黒人」たちの希望となる。
セネガルは4度目の出場。2002年はベスト8、2022年はベスト16。2大会連続のグループステージ敗退を避けたい。
イラク代表の先発メンバーは以下の通り：
GK：アフマド・バセル
DF：リピン・スラガ、アカム・ハシェム、ミルハス・ドスキ、フランソワ・ペトロス
MF：イブラヒム・バイシュ、ジダン・イクバル、アミール・アル・アマリ
フォワード：アリ・アル・ハマディ、アフメド・カシム、アリ・ジャシム
また、セネガル代表のバビ・ティアオ監督も以下のようにメンバーを発表しました：
GK：モリ・ディアウ
DF：アブドゥラ・セック、イスマイル・ジェイコブス、クリピン・ディアタ、ムサ・ニャカティ
MF：イドリサ・ゲイ、ラミン・カマラ、ハビブ・ディアラ
フォワード：サディオ・マネ、イスマイラ・サール、イブラヒム・ムバイ