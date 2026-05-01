アーネ・スロット、リヴァプールの会見でフェイエノールトの選手名を明かさず

アーネ・スロット監督は金曜日のリヴァプール会見で、アシスタントコーチにフェイエノールト時代のパートナー、エティエンヌ・レイネンを招へいするという報道について言及を避けた。

スロット監督は具体的な名前は挙げなかったが、退団したアーロン・ブリッグスの後任を探していると認めた。「スタッフの一人が去ったのは皆が知っている。だから補強するのは当然だ。我々は常に目を光らせている」と語った。

イングランドでは39歳のレイネンがアンフィールドへ加入するとほぼ確定視されており、ヴァレンティン・ドリーセンも水曜夜『Vandaag Inside』で報じた。

リヴァプールにはすでにファン・ダイク、グラヴェンベルフ、フリンポン、ガクポなど複数のオランダ人選手が所属している。

2人はPECズヴォレで選手として、SCカンブールではスタッフとして共に働いた。

スロットは23年11月にレイネンをフェイエノールトへ招へい。当初は昨季リヴァプールへの移籍が予定されていたが、就労ビザの問題で実現しなかった。

セットプレー専門コーチのブリッグスは12月末にリヴァプールを突如退団。この退団は、スロットとファン・ダイクがクラブのセットプレーを批判した直後だった。