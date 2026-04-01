アーネ・スロット、リヴァプールで素晴らしいニュースを受け取る：「これはみんなにとって本当に嬉しいことだ！」

アーネ・スロット監督がクラブの公式チャンネルで明らかにしたところによると、アレクサンダー・イサクがリヴァプールのチーム練習に復帰した。26歳のスウェーデン人選手は12月に腓骨を骨折したが、復帰が近づいているようだ。

リヴァプールが今夏巨額を投じて獲得したイサクは、腓骨骨折のため、リヴァプールの公式戦21試合を欠場した。この怪我はトッテナム・ホットスパー戦での試合中に負ったものである。

途中出場で、現在は降格争いをしている相手に対しリヴァプールを先制点に導いたが、その直後、ミッキー・ファン・デ・ヴェンの激しいタックルを受けて腓骨を骨折した。

「彼は明日、初めてチーム練習に参加する予定だ」とスロット監督は水曜日に語った。「スウェーデンが昨日（火曜日、編注）ワールドカップ出場を決めたこともあり、彼のコンディションは非常に良いと思う」

スウェーデンはポーランドとの直接対決を3-2で制し、イサクのチームメイトであり、代表およびリーグでも共にプレーするヴィクトル・ギョケレスの終盤のゴールが決勝点となった。

つまり、イサクにとってはさらに嬉しいニュースだ。「3、4ヶ月間あれほど懸命に努力し、そして練習に復帰できるというのは、誰にとっても本当に嬉しいことだ」とスロットは語った。「もちろん、4ヶ月ぶりの最初の練習セッションに過ぎないが、彼が戻ってきてくれたことは非常に喜ばしい」

「我々は皆、誰を獲得したかを知っている。信じられないほどのストライカーだ。最後の2ヶ月間、彼がチームに戻ってくることは、我々にとって大きな助けになるだろう」とスロット監督は締めくくった。

ジェレミー・フリンポン

スロット監督は水曜日、ジェレミー・フリンポンに関する最新情報も共有した。このオランダ人選手は、火曜日のエクアドル戦（1-1）で、開始から15分ほどで再び負傷し、交代を余儀なくされた。「オランダ代表のチームドクターからは、予防措置として彼を交代させたとの説明を受けた。しかし、それが正しい判断だったかを確認するために、彼は検査を受ける予定だ」