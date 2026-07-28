オランダ代表の新監督選任には、もう少し時間が必要になりそうだ。『NRC』によれば、オランダサッカー協会（KNVB）が提示している条件と、アルネ・スロットが望んでいる内容には隔たりがあるという。

事情通が同紙に明かしたところによると、テクニカル部門のディレクターはスロットに対し、2030年半ばまでの契約を用意している。しかし、現在フリーの指揮官は、2028年の欧州選手権までの契約をより望んでいるようだ。

スロットは、ワールドカップでの失敗を受けてロナルド・クーマンが退任して以降、後任候補に挙がっている。それにもかかわらず、KNVBとの交渉はまだ最終合意には至っていない。

オランダサッカー協会は、急ぐ必要がありそうだ。オランダ代表は9月24日にネーションズリーグでドイツ代表と対戦するが、ドイツは先週、ユルゲン・クロップを新監督に任命している。

スロットはオランダ代表監督就任に前向きなようだ。最近では、実際にKNVB入りすることになった場合、リヴァプールがこのオランダ人指揮官の給与を補填する意向を持っていることも明らかになった。

リヴァプールにもその利点はある。『デ・テレグラーフ』の情報筋によれば、クラブはなおスロットに1000万ユーロ超を支払う必要があるという。解任された指揮官は退任後も誠実な姿勢を見せており、そのためイングランドの名門は代表監督就任に向けて彼を支援する構えだ。