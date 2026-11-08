アーネムに姿を見せなかったデ・フラーフスハップに極めて重い処分が待つ。オランダサッカー協会の規則はこう定める

フィテッセ戦が正式に中止となったことで、デ・フラーフスハップには重い処分が科される可能性がある。オランダサッカー協会（KNVB）の規定では、勝ち点の減点もあり得る。

日曜朝、デ・フラーフスハップのサポーターが自クラブの選手を乗せたバスを妨害した。これにより、選手たちはフィテッセとのクーケン・カンピューン・ディヴィジの試合に向けてヘルレドームへ出発できなかった。

試合はその後、12時15分に正式に中止が決まった。ヘルレドームにはすでに多くのフィテッセサポーターが集まっており、落胆して帰宅することになった。

デ・フラーフスハップのサポーターがバスを妨害したのは、自分たちがヘルレドームへの入場を認められなかったためだ。この決定は土曜夜遅く、アーネムの地元当局による三者協議で下された。

三者協議は、それに伴う新たな騒動を懸念し、アウェーサポーターの入場を認めるのは適切ではないと判断した。フィテッセは「地元当局は、スタジアムの周辺と内部の双方で、公共の秩序と安全が乱されることを懸念している。深刻な事態となる可能性もある」と記した。

フットバルゾーンがKNVBの規定を確認したところ、次のように記されていた。「計画の不備や不注意といったクラブに責任のある行為によって到着が遅れた場合、KNVBの懲罰委員会による厳しい制裁の対象となる」

「罰金：大会の信用を傷つけ、規定に違反したとして、クラブには多額の罰金が正式に科される可能性がある」

「損害賠償請求：試合は生中継されるため、テレビ放送には厳密なスケジュールが組まれている。クラブに責任のある遅刻によって放映権収入の損失やホームクラブの追加費用が生じた場合、そのクラブが賠償責任を問われる可能性がある」

「勝ち点の減点または規定による敗戦：クラブが正当な理由なく試合会場にまったく現れないか、試合を拒否した場合、規定により0-3の敗戦となり、順位表上の勝ち点も減点されることが多い」

KNVBは声明を通じ、この状況について月曜日に大会運営委員会が協議すると発表した。その後、処分と新たな試合日が発表される。