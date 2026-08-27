エルネスト・ポクは今季、ベシクタシュでレンタル移籍でプレーすることが、トルコのクラブから公式チャンネルを通じて発表された。一定の条件が満たされた場合、22歳のアタッカーは今季終了後にバイエル・レバークーゼンから完全移籍で買い取られる。

この移籍の可能性は以前から取り沙汰されていた。火曜夜、ポクはすでにドイツのクラブの練習を欠席していた。当時、BILDは彼がチームメートにも別れを告げたと報じていた。

そして、ついに正式決定となった。前述のドイツ紙によれば、買い取り義務付きオプションに伴う金額は約2500万ユーロに上るという。

これにより、レバークーゼンはポクに対して、わずか1年で大きな利益を得る可能性がある。ドイツの強豪クラブは昨夏、AZから1000万ユーロでこのウインガーを獲得。ポクは当時、バイ・アレーナで2030年半ばまでの契約にサインしていた。

トルコ行きはここ数日で一気に現実味を帯びた。当初はフィオレンティーナがポク獲得に向けて有力とみられていたが、その移籍は最終的に実現せず、その後にベシクタシュが本格的に動き出し、獲得にこぎ着けた。

元AZのポクは昨季、バイエル・レバークーゼンでブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、DFBポカールを通じて公式戦45試合に出場。その中で5ゴール8アシストを記録した。

こうして、ポクのドイツでの時間はわずか1年で、ひとまず終わりを迎えることになった。ベシクタシュは、オランダのユース代表歴を持つ彼にとって、バイエル・レバークーゼンに続く2つ目の海外クラブとなる。