PSVは日曜午後、エンスヘデで痛恨の午後を過ごした。FCトゥウェンテの終盤の反撃もあり、アイントホーフェン勢はエールディビジ今季初黒星を喫した（3-2）。トゥッカース側で大きな輝きを放った一人がダウダ・ワイドマンだったと、De Ballen Verstandでレオン・テン・フォールデは見ている。

そのプレーぶりで、彼はセンセーショナルな逆転劇の土台を築いた。MFはまずワウト・ウェクホルストが同点弾を決めるのを見届け、その後は自ら圧巻のソロ突破から決勝点を流し込んだ。

「あのバランスを保ちながら、あのゴールを決め切るのは本当に見事だ。まさに圧巻だった」とテン・フォールデは切り出す。そしてこのクラブ番記者は、PSVのテクニカルディレクターであるアーネスト・スチュワートが、ワイドマンの名前をすぐに書き留めたはずだと考えている。

「PSVのテクニカルディレクター、アーネスト・スチュワートはアイントホーフェンへ車で戻ると、ノートパソコンを開いて、補強希望リストの一番上にワイドマンの名前を置いたと思う」とテン・フォールデは語った。

「この少年には何かがある」と彼は続けた。「彼には技術的な才能があり、オランダのピッチではそう多く見られないドリブルがある。大げさに聞こえるかもしれないが、この少年には特別なものがある」

「エンスヘデでこれほどボールを持った時に余裕のある選手を見たのは久しぶりだ。彼には加速力があり、テンポを決め、デュエルにも勝つ。頭をしっかり保てれば、非常に素晴らしいキャリアが待っているだろう」

ワイドマンは昨夏、RKCヴァールヴァイクからおよそ100万ユーロでトゥウェンテに加入した。今ではジョン・ファン・デン・ブロムのチームで不動の存在へと成長しており、そのハイライトが先週日曜のPSV戦で決めた決勝ゴールだった。23歳のフランス人は、エンスヘデで2030年半ばまで契約を残している。