アード・デ・モスは番組『デ・オランジェゾマー』で、NOSサッカー部門責任者アルノ・フェルメーレンを「白い中国人」と呼び、激しく批判した。

ヘレーネ・ヘンドリクスが「アードさん、最近テレビで見ませんね。NOSにも出ないのはなぜ？」と尋ねると、デ・モスは「あそこには小賢しい奴がいる。あの“白い中国人”だ」とフェルメーレンを指して答えた。

ヘンドリクスは、フェルメーレンが同局のサッカー部門責任者を辞任すると指摘。「ああ、でもあいつは当然ながら大それた野心を持っている」とデ・モスは歯ぎしりしながら答えた。司会者は、79歳のハーグ出身である彼がなぜフェルメーレンを嫌うのかを尋ねた。

「あいつは一日中何もしない、“空っぽの箱”だ」と元監督は言い放った。ヘンドリクスは「まさか、そうじゃないでしょう？」と笑って反応した。 「彼は『自分はロバート・エーンホーン（フェイエノールトGM）の後任になれる』と言うほど傲慢だ。一体どういうつもりなんだ？」

デ・モスはまだぶつぶつと怒りを抑えきれない様子で「ゼネラルマネージャーはサッカー界出身者がやるべきだ」と続けた。ヘンドリクスは「彼にはあなたが見ている以上に能力があるかもしれない」と尋ねたが、デ・モスは「いや、信じられない」と切り捨てた。

ルトガー・カストリクムは「これで中国人全員怒ってるよ」と笑いながら話題を変えた。デ・モスは「スウェーデン人もみんな似てる」と応じた。