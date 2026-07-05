アード・デ・モス氏がアヤックスの計画を痛烈批判：「まるでFCジローナみたいになるだろう」

アード・デ・モスは番組『デ・オランジェゾマー』で、アヤックスにデイリー・ブラインドの獲得を見直すよう忠告した。アムステルダム出身のブラインドは2度目の復帰を果たす見込みだが、デ・モスは反対している。

ヒューゴ・ボストが「ブラインドはどのポジションを務めるのか」と尋ねると、デ・モスは「FCジローナみたいになってきている」とため息をついた。「あそこで結果を出しても、オランダでも通用する保証はない」と続けた。

デ・モスは、ブラインドがジローナで過ごした時間を肯定的に振り返れることは認める。「ただ、終盤はそうではなかった。ベンチにいたからね」と彼は迷いながら語った。ヘレーネ・ヘンドリクスは、デ・モスがこの移籍に反対だと指摘する。

「彼は、頭角を現し始めたユーリ・バアスやアーロン・バウマンを前面に押し出すつもりだと思う。短期的な計画だ。ジョルディ・クライフは長期的な視点を持っていない」とハーグ出身のデ・モスは語り、一方でミチェルについては前向きに評価している。

「負傷者が多く、降格したのは不運だった。それが必ずしも監督の責任というわけではない」と彼は言う。それでもデ・モスは、ブラインドがスペイン人監督にとって重要な存在になり得ると考えている。

「彼はアヤックスの仕組みをミチェルに伝えられる。ブラインドはスペイン語が流暢で、それもプラスだ」と語る。さらに、ロッカールームでも主将として機能すると見る。

ブラインドはアヤックスに復帰し、選手としてキャリアを締めくくり、その後アムステルダムで監督として第一歩を踏み出したいと考えている。AD紙によると、すでにテクニカルディレクターのヨルディ・クライフと話し合っており、契約は時間の問題とみられる。