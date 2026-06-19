アード・デ・モスは番組『デ・オランジェゾマー』で、NOSサッカー部門責任者アルノ・フェルメーレンを「白い中国人」と呼び、激しく批判した。

ヘレーネ・ヘンドリクスが「アードさん、最近テレビで見かけませんが、なぜですか？ NOSでもお見かけしません」と尋ねると、デ・モスは「あそこには小賢しい奴がいる。あの“白い中国人”だ」とフェルメーレンを指して答えた。

ヘンドリクスは「でも彼はNOSのサッカー部門責任者を辞めるわよ」と指摘。デ・モスは「ああ、でもあいつはでかい野心を持ってる」と歯ぎしり。司会者は79歳のハーグ出身者がなぜフェルメーレンを嫌うのかと尋ねた。

「あいつは一日中何もしない、“空っぽの箱”だ」と元監督は言い放った。ヘンドリクスは「そんなことはないでしょう？」と笑って反応した。デ・モスはさらに批判を続けた。 「あいつは『ロバート・エーンホーン（フェイエノールトのGM）なんて相手にならない』なんて言う傲慢さまで持っている。どういうつもりだ？」

「GMはサッカー界出身者がやるべきだ」とデ・モスはつぶやいた。ヘンドリクスは「彼には思わぬ能力があるかもしれない」と尋ねたが、デ・モスは「信じられない」と切り捨てた。

この話題を笑いに変えたのはルッテゲル・カストリクムで、「これで中国人みんな怒るよ、わかってるよね？」とコメント。これは以前物議を醸したラファエル・ファン・デル・ファールトの日本人発言を揶揄したもので、デ・モスは「スウェーデン人ってみんな似てるよ」と冗談で返した。