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波乱の経緯をたどったミランとアーチー・ブラウンの関係は、思いがけない展開を迎えるかもしれない。2025年夏に接近した両者が、近い将来再び接点を持つ可能性がある。

フェネルバフチェに加入した24歳は、アモリム率いるチームが移籍市場で補強を模索するポジションで、特に台頭著しい選手の一人であることを証明しつつある。また、ファブリツィオ・ロマーノによると、ブラウンは手の届く金額で獲得可能だという。契約には2300万ユーロの契約解除条項があり、冬と夏のどちらの移籍期間にも行使できる。

2002年生まれのブラウンには、すでに複数のクラブが問い合わせている。特にプレミアリーグからはリヴァプールとチェルシーが最初に関心を示し、アトレティコ・マドリーも加わった。さらに、フェネルバフチェはすでにノッティンガム・フォレストからの1300万ポンドのオファーを断ったという。そうした中、1年半前には実現しなかった移籍を成立させようと、ミランも動きに加わったとみられる。

2025年夏、バーミンガム出身のブラウンはヘントで頭角を現し、夏の移籍市場の主役の一人となった。ミランへの移籍が決まったかに見えたが、一転してトルコのクラブが形勢を覆し、約800万ユーロでブラウンを獲得。さらに1年間の延長オプションが付いた2028年までの契約を結んだ。

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モウリーニョが当時率いていたチームによる加入発表のSNS動画では、ミランがからかわれもした。フルラーニとターレはブラウンを高く評価し、最後までミラノに連れてこようとしていた。プライベートジェットを手配して空港に引き留めようとまでしたが、最終的には選手本人の意思が決め手となり、ブラウンはイスタンブールへ向かった。

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「ミランとの合意はほぼ成立していた。出発する準備もできていた。でも、その夜にフェネルバフチェの会長から電話をもらった。すべてが変わった。会長が示した情熱と、そのビジョンは……決断を容易にしてくれた。フェネルに行かなければならないと思った」と、ブラウンは語っていた。

ブラウンをテオ・エルナンデスの後継者と見ていたミランには痛手だった。アモリムがバルテザーギに示す信頼は薄く、あの夏にブライトンから1700万ユーロに加え、ボーナス200万ユーロで加入したエストゥピニャンも低調なプレーが続いており、そのポジションは今も埋まっていない。

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トルコでの1年半で、ブラウンはその高い価値を証明した。評価額が1800万にまで上昇したこともそれを示している。今季はすでに公式戦17試合で3ゴール2アシストを記録。フェネルバフチェの中心選手であり、チャンピオンズリーグでは常に先発出場している。同大会では2ゴール1アシストを記録し、ローマとリヴァプールを苦しめた。難しいスタートを切った後、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ順位で16位まで浮上したフェネルバフチェの復調に、決定的な役割を果たしている。