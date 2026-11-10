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アーセナルの元監督アーセン・ヴェンゲル氏は、FIFA会長選挙でジャンニ・インファンティーノ氏の対立候補として立候補するかどうか、今週中に最終決断を下す見通しだ。77歳のヴェンゲル氏には、11月18日の締め切りを前に、欧州サッカー連盟（UEFA）を含む主要な関係者から強い働きかけが行われている。

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UEFAがヴェンゲルにインファンティーノへの対抗を働きかけ

アーセン・ヴェンゲルが、次のFIFA会長選挙でジャンニ・インファンティーノに対抗して立候補することを検討している。『Sky Sports』や『The New York Times』を含む複数の情報源によると、アーセナル元監督のヴェンゲルは、立候補表明の期限である11月18日を前に、数日以内に最終決断を下す見通しだ。

ヴェンゲルは2019年11月からFIFAのグローバル・フットボール開発責任者を務めている。しかし、UEFAが中心となり、主要な関係者が77歳のヴェンゲルに対抗候補として名乗りを上げるよう働きかけている。

欧州サッカー統括団体の幹部らは、FIFAの商業事業に関する提案をめぐる最近の論争を受け、インファンティーノへの信頼を失ったと報じられている。

FFEの余波でヴェンゲルとインファンティーノに距離

商業事業とワールドカップの権益を民間投資家に売却することを目指した「FIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）」構想が発表された後に撤回され、インファンティーノの指導力には厳しい視線が向けられた。

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ヴェンゲルは8月4日、この構想に自身は関与していないことを公にし、FIFAの運営について明確な見解を示した。

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「私はこの構想の立案には関わっていない」とヴェンゲルは述べた。「この構想を撤回する決定は、絶対に必要で、疑問の余地もなかった。私は、献身、透明性、誠実さをもって我々の競技に尽くす、独立したFIFAを強く信じているからだ」

選挙活動の規則とFIFAとの契約状況

ヴェンゲルは8月5日にラバトで開かれたFIFA運営委員会の会合を欠席した。この会合では幹部らがインファンティーノ支持で結束したが、ヴェンゲルは最近、バクーでFIFA会長と並ぶ姿を写真に撮られている。

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ヴェンゲルの現在のFIFAとの契約は年末に満了する。会長選に立候補すれば、独自の方針を掲げて選挙活動を行う必要があるため、2027年も開発部門での職務を続けることはできなくなる。

来年3月の選挙に正式に立候補するには、加盟する5協会から推薦を受け、FIFAの資格審査を通過する必要がある。

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立候補表明の期限を前に、決断迫る

ヴェンゲルはアーセナルでの22年間にプレミアリーグを3度、FAカップを7度制し、伝説的な地位を築いた。現在も世界のサッカー界で最も尊敬される人物の一人だ。

インファンティーノを破るのは大きな挑戦となるものの、ヴェンゲルは欧州や他の大陸連盟から幅広い支持を得るとみられる。

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欧州サッカー界の幹部らが返答を待つ中、11月18日までに正式な発表がある見通しだ。