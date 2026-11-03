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アーセナルのMFマルティン・スビメンディは、クラブでの停滞するキャリアを立て直すため、冬の移籍市場が開けばエミレーツ・スタジアムを離れる移籍を模索する構えだ。スペインの強豪レアル・マドリーとバルセロナ、プレミアリーグのライバルであるチェルシーを含む欧州の有力7クラブには、同選手の獲得が可能であることが伝えられている。

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スペイン人司令塔が新たなスタートを模索

『TEAMtalk』によると、スビメンディはロンドン北部で思うようにいかない時期を過ごした末、移籍市場が再開すれば退団を検討することを決めたという。2025年に6000万ポンドの移籍金で獲得され、加入をめぐる激しい争奪戦もあったスペイン代表通算30試合出場のスビメンディには、当初、ミケル・アルテタ監督の中盤を支える役割が期待されていた。しかし、この1年で徐々に序列を下げ、今季はまだプレミアリーグの試合で先発していない。

欧州の強豪が冬の獲得可能性を注視

同報道によると、アトレティコ・マドリーも国内のライバルであるレアル・マドリー、バルセロナに加わり、この中盤の底を担う選手を母国へ呼び戻すことに強い関心を示している。ブンデスリーガからも大きな注目が集まっており、関係者は、元レアル・ソシエダのスターが新年に移籍を求める可能性について、バイエルン・ミュンヘンとボルシア・ドルトムントの双方に伝えられたと明かしている。

イングランド国内では、仲介人がチェルシーに対し、獲得の可能性について直接話をしている。以前からプレミアリーグでスビメンディに関心を寄せてきたリヴァプールにも、同様に状況が伝えられた。ただし、リヴァプールが以前に獲得を目指したのは前監督体制下だったため、現段階で争奪戦に加わる可能性はかなり低いとみられている。

中盤の激しい競争で出場機会が限定

スビメンディのアーセナルでの立場は、夏に注目を集めたブルーノ・ギマランイスの加入によってさらに悪化したとされる。中盤の先発争いが大幅に激化したためだ。さらに、昨季には指導陣がアカデミー出身のマイルズ・ルイス＝スケリーをスビメンディより序列の上に置いており、その時点ですでに役割の縮小が浮き彫りになっていた。

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同メディアによると、公式戦67試合の出場にとどまっているスビメンディが移籍を望んでいることを、クラブ首脳陣は十分に認識している。最近の別の報道では、アルテタ監督が不本意ながら退団を認める見通しだとも伝えられた。また、ある記者は先月、冬の移籍市場が開けば、スビメンディはすでに特定の獲得希望クラブに加入する方向にあると主張していた。

期限付き移籍の条件を慎重に検討へ

アーセナルは現在、1月の正式な獲得打診に備えており、金銭面の条件がすべての当事者にとって適切であれば、まずは期限付き移籍を認めることも検討し得る。獲得希望クラブとの契約内容を精査するアーセナルにとって、当初投じた6000万ポンドを守ることは引き続き重要だ。スビメンディにとっては、予想外の形でイングランドでの時間が終わりに近づくなか、継続的な出場機会を得ることが最優先となっている。