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ニューカッスル戦で肩を痛めたアーセナルGKダビド・ラヤについて、ミケル・アルテタ監督が前向きな見通しを示した。ラヤは火曜日のドルトムントとのチャンピオンズリーグ戦を欠場するが、数カ月の離脱につながる手術は不要だという。

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アーセナル、主力GKの重傷を回避

アーセナルに、正GKダビド・ラヤの状態をめぐる朗報が届いた。ラヤはニューカッスルとの 試合中、明らかに痛みを訴えて交代を余儀なくされた 。その場面は、ウィリアム・オスラとの接触があった プレミアリーグのニューカッスル戦、2-2で引き分けた一戦 の70分に起きた。

セント・ジェームズ・パークで31歳のラヤに代わってケパ・アリサバラガが出場すると、アーセナルの絶対的な正GKが長期離脱するのではないかとの懸念がすぐに広がった。しかし、その後の診察では、ロンドン北部のクラブにとってはるかに前向きな診断が下された。

アルテタ監督、手術は不要と明言

ドルトムントとのチャンピオンズリーグ戦を前に、アルテタ監督はラヤが最悪の事態を免れたと明かした。ラヤは月曜日の公開練習を欠席し、ドイツのクラブとの試合にも出場しないが、長期的な見通しは非常に明るい。

アルテタ監督は報道陣に「残念ながら、彼は明日の試合に出られる状態ではないが、それほど深刻ではなさそうだ」と説明した。「明日、さらに検査が必要だ。ただ、あのプレーの直後に見せていた痛みを考えると、かなり勇気づけられる状況だ。我々は皆かなり心配したが、予想していたよりも良さそうだ」

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アルテタ監督に大きな安堵

国内と欧州で戦い続けるアーセナルにとって、ラヤが起用できるかどうかは重要だ。元ブレントフォードのラヤは、昨季の歴史的なプレミアリーグ制覇で重要な役割を果たした。好調を維持し、タインサイドへの遠征前には10試合で7度のクリーンシートを記録していた。当初は神経を損傷した可能性が懸念されたが、アルテタ監督は数カ月に及ぶ離脱につながる可能性もあったと認めた。

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アーセナルの指揮官は「我々はもっと悪い事態を予想していた。彼は痛みにほとんど耐えられないほどだったからだ」と付け加えた。「最大の懸念だった手術は必要ない。今後の様子を見てみよう」

ケパ、代役の準備整う

ラヤがドルトムント戦を欠場するため、ケパがアーセナルにとって重要なチャンピオンズリーグの一戦でゴールを守る見込みだ。負傷者が増えているだけに、イングランドのクラブはラヤの国内での試合への早期復帰を強く望んでいる。

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ウィリアム・サリバはワールドカップで負った背中の問題を経て、試合のメンバーに復帰したばかりだ。一方、マルティン・スビメンディは12月下旬まで離脱が続く。さらに、中心選手のブカヨ・サカはバイエルン・ミュンヘン戦で負った太ももの負傷からの回復まで、なお約4週間かかる見通しだ。