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アーセナルのFWヴィクトル・ギェケレシュが、ネーションズリーグで8試合連続となるゴールを挙げ、ミケル・アルテタ監督の下での先発定着を強くアピールした。28歳のギェケレシュは土曜夜、ストックホルムで行われたボスニア・ヘルツェゴビナ戦で前半に2得点を挙げ、スウェーデンを3-2の勝利に導いた。

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PK2得点でトップディビジョンへの昇格を決める

ダニエル・スヴェンソンの先制点に続き、ギェケレシュがPKを2本決め、ポッター監督率いるホームのスウェーデンは前半を3点リードで折り返した。ギェケレシュはアレクサンデル・イサクのゴールもアシストしたが、オフサイドで取り消された。その後、アウェーの相手チームは2点を返した。11月14日土曜日の勝利により、スウェーデンは2020-21シーズン以来初めてリーグAへの復帰を決めた。

欧州のトップ選手に肩を並べる歴史的な連続得点

今大会で8試合連続得点を記録したギェケレシュは、2024年10月から続くこの8試合で計12得点を挙げている。さらに、今大会の直近11試合で無得点に終わったのは、2年前のスロバキアとの2-2の引き分けだけだ。

今回の2得点で今大会の通算得点は16に到達。通算得点ランキングでは、23得点のノルウェー代表FWアーリング・ハーランドに次ぐ2位となった。代表では、2019年に20歳でA代表デビューを果たして以来、42試合で27得点を記録している。

最多観客の前で得点記録を達成

代表通算27得点により、ギェケレシュはアグネ・シモンソンと並んで同国の歴代得点ランキング9位タイとなった。到達までの出場試合数はシモンソンより9試合少ない。ズラタン・イブラヒモビッチが持つ代表最多の62得点にはなお35得点及ばないが、2023年に引退したイブラヒモビッチの代表出場数はギェケレシュより80試合多かった。

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土曜日の記録達成を見届けたのは、旧称フレンズ・アリーナのストロベリー・アリーナに集まった5万1049人の観客だった。これは同会場での男子代表戦の観客動員記録を更新する数字となった。2012年に同スタジアムで初めて行われたイングランド戦の4万9967人を上回ったが、スウェーデン代表のホームゲームにおける歴代最多記録は、1965年9月26日にラスンダ・スタジアムで行われた西ドイツ戦の5万2943人のままだ。

代表での活躍とは対照的なクラブでの苦戦

ギェケレシュは、火曜日にアウェーで行われるポーランド戦でスウェーデン代表の活動を終える際、連続得点記録の更新を狙う。ロンドン北部に戻る元スポルティングCPのストライカーは、ここまで公式戦14試合でわずか2得点にとどまるクラブでの戦いを軌道に乗せたいところだ。昨季、アーセナルの優勝シーズンにリーグ戦で14得点を挙げたが、今季のプレミアリーグでは7試合に出場し、うち6試合が途中出場で、いまだ無得点となっている。