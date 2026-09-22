「今日、サッカーをしようとしていたチームは1つしかなかった」。3月初旬、アーセナル戦後の記者会見で、いら立ちをあらわにしたファビアン・ヒュルツェラーはそう語った。ブライトン＆ホーヴ・アルビオンを率いる指揮官の分析は、決して的外れではなかった。実際、ガナーズとの一戦でシーガルズは、ほぼ試合を通して明らかに優勢で主導権を握っていた。

ただ、自分たちのゴールという形で報われなかったため、最終的にスコアボードに表示されたのは0-1の敗戦だった。 ほぼすべての重要なスタッツで、ブライトンはロンドン勢を圧倒した。しかし、ヒュルツェラーのチームは数多くのチャンスを得点に結びつけられなかった。アーセナルのスター、ブカヨ・サカの個人技に加え、ブライトンのGKバルト・フェルブルッヘンの痛恨のミスにも助けられ、そのワンプレーが最終的な違いを生み、ガナーズに僅差の勝利をもたらした。

しかし、ヒュルツェラーは試合終了後、冷静なゲーム分析だけで終えるつもりはまったくなかった。アーセナル指揮官ミケル・アルテタがロンドンのスター軍団にどのようなサッカーを考えさせ、どのようにプレーさせているのか、そのやり方を強い言葉で批判した。そして、それが名目上ははるかに戦力で勝るプレミアリーグ首位チームの姿とはいかに対照的であるかを強調した。

「自分は、あのように勝とうとする監督には決してならない。彼らが優勝したとしても、どうやって成し遂げたかを誰も問わないだろう。本当に、勝つためにあらゆることをしているのが伝わってくる」とドイツ人指揮官は語り、さらに居合わせた記者たちにこう問いかけた。 「もしこの部屋にいる全員に『この試合は本当に面白かったですか？』と聞いたら、アーセナルの大ファンだからという理由で1人くらいは手を挙げるかもしれない。でも、それ以外はまず誰もいないはずだ」

Getty Images

ブライトンとヒュルツェラーがアーセナルを粉砕

一方で、ヒュルツェラーがどのようなサッカーを自らのチームに求めているのかは、当時すでにその片鱗を感じ取ることができた。2024年夏、33歳の指揮官はシーガルズの指揮を執り、クラブ首脳陣からはすぐに5年の長期契約を与えられた。自身の色がピッチ上のプレーに根づくまでには一定の時間がかかると理解された上でのことだった。それでも、ドイツ人指揮官のもとでブライトンが着実に成長を遂げていることは否定できない。

ヒュルツェラー体制の序盤には、最終ラインが明確なアキレス腱となり、プレー面で上回る相手に次々と大敗を喫していたが、時間の経過とともに、この指揮官は攻守の機能するバランスを見いだすことにますます成功している。

それがほぼ完璧な形でピッチ上に表れるとどうなるのかを、先週末に身をもって味わったのが、ほかならぬアーセナルだった。 ブライトンはファルマー・スタジアムで、それまで無敗だった首位チームを3-0で一蹴。ヒュルツェラーのチームは、プレー面、そして何より戦術面で見事なパフォーマンスを披露した。

Getty Images

ブライトン、ファビアン・ヒュルツェラーのプランを完璧に遂行

キックオフ直後から、シーガルズは最大限にアグレッシブなプレッシングでロンドン勢に圧力をかけ、その結果、ガナーズはボール保持とコントロールを志向する自分たちのサッカーを一度も実行できなかった。ブライトンの前線は、場面によってはアーセナルの守備陣に対して自陣ペナルティーエリア付近から襲いかかった。シンプルなパスコースを非常に賢く消し、ボール保持者には数的優位の状況で激しく寄せ、最後にはガナーズに前方へのロングボールしか選択肢が残らなくなると、巧みなポジショニングで素早くボールを奪い返した。

アーセナルGKダビド・ラヤだけを見ても、最初の15分で7本のパスのうち3本を味方につなげられなかった。ブライトンが一方でこのスペイン人守護神に繰り返し積極的にプレッシャーをかけ、他方で中央に数的優位を作ったため、ラヤには横の、同じく封じられていた両SBユリエン・ティンバーとリッカルド・カラフィオーリへのパスか、あるいは中盤中央付近へのコントロールされていないボールしか残されない場面が多かったからだ。

その結果、相手陣内の最後の3分の1でのボール奪取は合計9回。これは2023年12月のリヴァプール戦（同じく9回）以来、アーセナルの相手として最多の数字だった。そもそもブライトンは今大会ですでに最後の3分の1で35回のボール奪取を記録しており、このスタッツでプレミアリーグ全チーム中2位のエヴァートンを8回も上回っている。

ヒュルツェラー、自軍を手放しで称賛

「重要だったのは、どの選手もデュエルに入るとき、常に自分の後ろにチームメートがいると感じられたことだ」とヒュルツェラーは語り、自身の戦術コンセプトをミスなく遂行したチームを最大級の賛辞で称えた。 「1人がかわされても、次の選手がそこにいた。問題はこうだ。ピッチ上でお互いを頼れるか？ 互いを信頼しているか？ セットプレーで全員が自分の役割を理解しているか？ どんな状況でも、試合のどんな瞬間でも、常に目を覚まし、完全に集中しているか？」

アーセナル戦の勝利により、ブライトンはリーグ最高の攻撃力を誇るチームとなった。5試合を終えて、シーガルズはすでに16得点。プレミアリーグの歴史で最初の5試合でこれを上回る得点数を記録したのは、2022-23シーズンのマンチェスター・シティ（19得点）だけだ。

さらに、ブライトン指揮官のアプローチは守備にも好影響を及ぼしている。ここまでの公式戦8試合で、ブライトンはすでに5度目のクリーンシートを記録した。前シーズンは、無失点5試合に到達するまでにその倍の試合数を要していた。 「最も大事なのは、後ろで失点しないことだ」とヒュルツェラーは語った。

この点には、アーセナルのアルテタ監督も敬意を示した。スペイン人指揮官は「最初のスローインの時点で」、ブライトンの極めて激しいプレッシングを認識したという。 「自陣での技術的ミスがあったし、こうしたマンツーマンの状況を打開するために守るべきプレー原則を、我々は何ひとつ守れなかった。常に守勢に回っていた」とアルテタは述べた。

Getty Images

ヒュルツェラーの下で特に存在感を放つ選手は？

ここ数回の移籍市場を通じて、ヒュルツェラーは自身の求める条件にぴったり合うチームを少しずつ作り上げてきた。たとえば、移籍期限直前にシュトゥットガルトから獲得したチェマ・アンドレスは、相手守備陣から蹴り込まれるロングボールをできるだけ早く回収するための理想的なタイプの選手だ。

身長約2メートルと対人の強さを備えるこのスペイン人は、そのために必要なフィジカル条件を満たしている。さらに、前方でプレッシングの罠が間に合わずにはまらなかった場合でも、カウンターへの備えに必要なスピードも兼ね備える。トッテナム・ホットスパーから今夏5500万ユーロで加入した元ハンブルガーのルカ・ブスコビッチも、短期間のうちに議論の余地のないレギュラーへと成長した。

ヒュルツェラーのシステムにおけるもう1人の重要な存在が、元代表のパスカル・グロスだ。昨冬、BVBで次第に構想外へと追いやられていたあとに、この南イングランドのクラブへ加わった。35歳のベテランは同胞指揮官の下でシーガルズで“第二の春”とも言える時期を迎えており、5節終了時点でアーリング・ハーランドやフロリアン・ヴィルツらのトップスターを抑え、驚くべきことにプレミアリーグの得点関与ランキング首位に立っている（3得点、4アシスト）。アーセナルに3-0で勝利した試合でも、グロスは31分に1-0の先制点を決め、さらに57分にはチェマの試合を決定づけるゴールもアシストした。

「とてもいい状態だし、とても居心地がいい。フィットネス、経験、そしてファビアン・ヒュルツェラーとの仕事が良い形で混ざり合っている。彼は、自分の長所が生きるように自分を起用してくれる監督なんだ」と、グロスはkickerのインタビューで現在の絶好調の理由を語った。チームはいま、ヒュルツェラーが求めることをほぼ完璧にピッチで実行できているという。 「いくつかの得点は、僕たちのプレッシングと、そこから生まれた高い位置でのボール奪取のおかげだった。全体として多くの決定機を作れている」と、このMFは話した。

グロスが特に恩恵を受けているのは、前進する局面でより多くの自由を与えられ、自身の役割をより攻撃的に解釈できている点だ。 「彼は上質なワインのようなものだ。年を重ねるほど、より良くなっていく」とヒュルツェラーは称賛した。グロスは「ピッチ上では測れないことをやっているが、我々はそれを練習場で毎日見ている。彼には、我々の全選手の間に社会的な結束を生み出す能力がある。私たちには本当に多くの異なる国籍と国があるが、彼はそうしたあらゆるダイナミクスを感じ取る感覚を持っている」と続けた。

Getty Images

ミケル・アルテタ、ファビアン・ヒュルツェラーに和解の手

ブライトンが現在これほど順調であることもあり、順位表では3勝目で3位に浮上したヒュルツェラーは、今回は激しい演説を控えた。約半年前の対戦時とは違い、相手を責める材料はほとんどなかったからだ。実際、アーセナルはドイツ人指揮官のゲームプランに完璧にはまり、90分を通じて絶え間ないプレッシングを仕掛けるブライトンに対抗する手段をほとんど見つけられなかった。

そして試合後、記者団の前に立ち、両指揮官の「争い」に終止符を打ったのはアルテタの方だった。前回対戦時には、ヒュルツェラーの発言を皮肉なコメントで片づけ、やや嘲笑するような態度も見せていたが、土曜日のスペイン人指揮官にあったのは、同業の監督に対する評価と賛辞だけだった。

「私はここで自分の意見を言い、自分のクラブの前に立ち、選手たちから最高のものを引き出すためにいる。起きたことはもう終わったことだ。過去の話だ。ファビアンにも、彼が成し遂げたことにも大きな敬意を抱いている。彼の下でブライトンがクラブとしてやっていることは、本当に際立っている」とアルテタは称賛した。