アーセナルはイングランドとヨーロッパのトップサッカー界で確固たる地位を占めるクラブです。ガナーズは毎週スポーツ面でもメディアでも注目されます。しかし公式戦すべてを観戦するには、大会ごとに放映権を持つ放送局が異なるため、情報を整理する必要があります。ここではアーセナル関連の放送局や試合を見逃さないための情報をわかりやすく解説します。

FCアーセナル、放送に関するすべての情報を一目で：ガナーズの試合をテレビやライブストリームで生中継しているのはどこ？

Getty Images

プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップ、コミュニティ・シールドのアーセナル戦をテレビやライブストリームで視聴する

プレミアリーグの放映権はSkyが保有し、全試合を単発または同時放送で配信。アーセナルの試合もすべて視聴可能。ストリーミングはSky GoまたはWOWで視聴できます。

登録は月額24.99ユーロから。

2025/26シーズンからSkyはイングランドの放送を大幅拡充。プレミアリーグに加えカラバオ・カップも生中継し、アーセナルのリーグカップ全試合をカバーします。

FAカップとFAコミュニティ・シールドはDAZNが独占配信し、アーセナルの全試合をライブで見られます。

DAZNではFAカップやコミュニティ・シールドも独占配信。

Getty Images

チャンピオンズリーグは複数社が権利を共有。アーセナルの多くはDAZNで配信され、Amazon Prime Videoは毎週火曜に厳選された試合を放送します。

2027/28シーズンからは、Paramount+がチャンピオンズリーグの大部分を放送。詳細はこちら。

アーセナルがチャンピオンズリーグ決勝に進出した場合、決勝戦は例年通り無料放送でも放映されます。ドイツでは、ZDFが決勝戦の定石的な放送局となっています。

Amazon Prime Videoで火曜のチャンピオンズリーグ独占配信をお楽しみください。

アーセナル戦の放送情報はSPOXのライブティッカーで確認できる。

チャンピオンズリーグの多数の試合や厳選されたプレミアリーグの注目試合をライブ配信。ライブティッカーはこちら。

アーセナル関連の放送情報はここでチェック。クラブ概要も確認できます。